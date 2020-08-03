Большая потеря Фонсеки: Смоллинг не попал в заявку Ромы на ЛЕ

Итальянская "Рома" объявила заявку на Лигу Европы. Не обошлось без потерь.

Крис Смоллинг оказался вне списка. Руководство "волков" не смогло договориться с "МЮ" и защитник вернется в Англию. Полностью заявка выглядит следующим образом

Бруно Перес, Брайан Кристанте, Амаду Диавара, Эдин Джеко, Федерико Фацио, Никола Калинич, Джастин Клюйверт, Александер Коларов, Пау Лопес, Джанлука Манчини, Антонио Миранте, Генрих Мхитарян, Лоренцо Пеллегрини, Карлес Перес, Диего Перотти, Давиде Сантон, Леонардо Спинаццола, Дженгиз Ундер, Жордан Верету, Гонсало Виллар, Николо Дзаньоло, Ибаньес, Риккардо Калафиори, Маттео Кардинали

Отметим, что "Рома" будет очень мотивированной на Лигу Европы, так как это их последний шанс попасть в Лигу Чемпионов. В 1/8 финала их ждет "Севилья".