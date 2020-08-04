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Немецкий Вольфсбург сегодня прилетит в Киев

Лига Европы
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А завтра - матч Лиги Европы

Немецкий Вольфсбург сегодня прилетит в Киев
Новина українською

Сегодня в 15:30 в киевский аэропорт Жуляны прибудет самолет немецкого "Вольфсбурга". Завтра команда проведет в столице Украины матч 1/8 Лиги Европы с донецким "Шахтером".

Вечером "Вольфсбург" проведет тренировку на НСК "Олимпийский". Согласно протоколу, первые 15 минут тренировки в 19:00 будут открыты для прессы.

"Шахтер" свою открытую тренировку уже провел сегодня утром на базе в Святошино.

На сегодняшний вечер также запланированы пресс-конференции представителей обоих клубов на НСК "Олимпийский": у "Вольфсбурга" она начнется в 18:30, а у "Шахтера" - в 19:30.

Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится завтра, 5 августа. Начало встречи в 19:55.

В Германию "Вольфсбург" должен возвращаться в четверг утром.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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