Шахтер - Вольфсбург: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы

Почти две недели назад завершился чемпионат Украины и "Шахтер" провел свой последний официальный матч, расписав ничью с "Александрией" 2:2. А также неделю назад "горняки" в товарищеской встрече обыграли "Верес" 2:0. В этом непостоянном и сложном сезоне сложно следить за командами и однозначно оценивать их состояние, но про команду Каштру можно сказать, что она в довольно хорошей форме и способна решать самые сложные задачи.

А вот "Вольфсбург" еще сложнее оценивать. Более месяца назад (27 июня) "волки" проиграли "Баварии" 0:4 – это последний официальный матч сезона. И 30 июля подопечные Гласнера провели контрольную игру с "Лейпцигом" 1:1. Вот и все, что мы знаем про соперника дончан, который вполне может преподнести сюрприз последнему представителю Украины в еврокубках, но и может провалиться, как это было в первой мартовской встрече команд.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Первый матч 2:1

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)

Шахтер Донецк 19:55 Вольфсбург

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 19:55.

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию матча .

Также поединок в прямом эфире покажут: