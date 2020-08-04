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Шахтер - Вольфсбург: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы
Где в среду, 05.08.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на НСК Олимпийский
Почти две недели назад завершился чемпионат Украины и "Шахтер" провел свой последний официальный матч, расписав ничью с "Александрией" 2:2. А также неделю назад "горняки" в товарищеской встрече обыграли "Верес" 2:0. В этом непостоянном и сложном сезоне сложно следить за командами и однозначно оценивать их состояние, но про команду Каштру можно сказать, что она в довольно хорошей форме и способна решать самые сложные задачи.
А вот "Вольфсбург" еще сложнее оценивать. Более месяца назад (27 июня) "волки" проиграли "Баварии" 0:4 – это последний официальный матч сезона. И 30 июля подопечные Гласнера провели контрольную игру с "Лейпцигом" 1:1. Вот и все, что мы знаем про соперника дончан, который вполне может преподнести сюрприз последнему представителю Украины в еврокубках, но и может провалиться, как это было в первой мартовской встрече команд.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Первый матч 2:1
Стадион: НСК Олимпийский (Киев)
Шахтер Донецк 19:55 Вольфсбург
В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 19:55.
UA-Футбол проведет
Также поединок в прямом эфире покажут:
- Германия - TeleClub Sport Live, DAZN
- Объединенное Королевство - BTSport.com, BT Sport ESPN, BT Sport App
- Испания - Movistar+
- Франция - Free, RMC Sport 1, RMC Sport en direct, Canal+ France
- Италия - SKY Go Italia
- Швеция - Eurosport Player Sweden
- Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
- Египет - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2
- Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
- Латинская Америка - ESPN3 Sur, ESPN Play Sur
- США - TUDNxtra, TUDN.com, ZonaFutbol, CBS All Access, Univision NOW, UniMás, TUDN USA
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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