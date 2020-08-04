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Шахтер - Вольфсбург: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы

Лига Европы
(2 голосов)

Где в среду, 05.08.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на НСК Олимпийский

Шахтер - Вольфсбург: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы
UA-Футбол
Новина українською

Почти две недели назад завершился чемпионат Украины и "Шахтер" провел свой последний официальный матч, расписав ничью с "Александрией" 2:2. А также неделю назад "горняки" в товарищеской встрече обыграли "Верес" 2:0. В этом непостоянном и сложном сезоне сложно следить за командами и однозначно оценивать их состояние, но про команду Каштру можно сказать, что она в довольно хорошей форме и способна решать самые сложные задачи.

А вот "Вольфсбург" еще сложнее оценивать. Более месяца назад (27 июня) "волки" проиграли "Баварии" 0:4 – это последний официальный матч сезона. И 30 июля подопечные Гласнера провели контрольную игру с "Лейпцигом" 1:1. Вот и все, что мы знаем про соперника дончан, который вполне может преподнести сюрприз последнему представителю Украины в еврокубках, но и может провалиться, как это было в первой мартовской встрече команд.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Первый матч 2:1

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)

Шахтер Донецк 19:55 Вольфсбург

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 19:55.

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию матча.

Также поединок в прямом эфире покажут:

  • Германия - TeleClub Sport Live, DAZN
  • Объединенное Королевство - BTSport.com, BT Sport ESPN, BT Sport App
  • Испания - Movistar+
  • Франция - Free, RMC Sport 1, RMC Sport en direct, Canal+ France
  • Италия - SKY Go Italia
  • Швеция - Eurosport Player Sweden
  • Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
  • Египет - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2
  • Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
  • Латинская Америка - ESPN3 Sur, ESPN Play Sur
  • США - TUDNxtra, TUDN.com, ZonaFutbol, CBS All Access, Univision NOW, UniMás, TUDN USA

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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