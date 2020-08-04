Шахтёр отзаявил Исмаили и Мудрика на Лигу Европы. Витао в заявке

Участники Лиги Европы УЕФА могли до 00:00 СЕТ третьего августа дозаявить в список А трех игроков. С двумя оговорками:

- В списке А по-прежнему может быть не больше 25 человек (чтобы освободить место, можно было отзаявить игроков);

- Новые игроки должны были быть заявлены за клуб и иметь право выступать во внутренних турнирах с 3 февраля и не позже, чем первый матч 1/8 финала данной команды.

Дедлайн уже наступил, и UEFA.com собрал все дозаявки и отзаявки.

Шахтер в свою очередь дозаявил Евгения Гриценко и Витао. Что касается отзаявленых игроков, то в этот список попали Артем Бондаренко, Исмаили, Михаил Мудрик, Назарий Муравский.