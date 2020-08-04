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Шахтёр отзаявил Исмаили и Мудрика на Лигу Европы. Витао в заявке

Лига Европы
(1 голосов)

3 августа был последний день дозаявок

Шахтёр отзаявил Исмаили и Мудрика на Лигу Европы. Витао в заявке
Новина українською

Участники Лиги Европы УЕФА могли до 00:00 СЕТ третьего августа дозаявить в список А трех игроков. С двумя оговорками:

- В списке А по-прежнему может быть не больше 25 человек (чтобы освободить место, можно было отзаявить игроков);

- Новые игроки должны были быть заявлены за клуб и иметь право выступать во внутренних турнирах с 3 февраля и не позже, чем первый матч 1/8 финала данной команды.

Дедлайн уже наступил, и UEFA.com собрал все дозаявки и отзаявки.

Шахтер в свою очередь дозаявил Евгения Гриценко и Витао. Что касается отзаявленых игроков, то в этот список попали Артем Бондаренко, Исмаили, Михаил Мудрик, Назарий Муравский.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили Михаил Мудрик Витао
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Источник:
uefa
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Комментарии (2)
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adidas77 (Cумы)
04.08.2020 в 17:28
Да уж, валить надо Мудрику из Шахтёра, и как можно быстрее (только не в Арендуполи)! Желательно в Европу. Иначе будет похерен очередной украинский талант...
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alex 66 (Кременчуг)
04.08.2020 в 17:52
Так а может быть этот талант только для футбольного фристайла???
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