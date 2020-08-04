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UA-Футбол проведёт стрим до и после матча Шахтёр - Вольфсбург

Лига Европы
(2 голосов)

Включайте трансляцию в 19:20!

UA-Футбол проведёт стрим до и после матча Шахтёр - Вольфсбург
UA-Футбол
Новина українською

Youtube-канал UA-Футбол продолжает серию стримов по важным матчам. В среду, 5 августа, мы проведём онлайн-трансляцию до и после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтёром" и "Вольфсбургом".

Ведущий "Футбол Talk" Александр Рыженко вместе с экспертами - известным украинским тренером Александром Севидовым и главным редактором UA-Футбол Сергеем Швецом - обсудят последние новости накануне встречи, а также сделают прогноз на поединок.

А сразу после финального свистка мы в том же составе поделимся своими мыслями о ходе событий в противостоянии.

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Задавайте свои вопросы в чате трансляции. Самые интересные из них мы обязательно озвучим в эфире!

Стрим перед матчем "Шахтёр" - "Вольфсбург"

Стрим после матча "Шахтёр" - "Вольфсбург"

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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