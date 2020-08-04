Тренер Вольфсбурга: У Шахтера есть преимущество, но наша задача - победить и пройти дальше

Наставник "Вольфсбурга" Оливер Гласнер посетил пресс-конференцию накануне завтрашнего матча против "Шахтера".

"Сначала я хочу выразить свою радость, что игра все таки состоится спустя пять месяцев после первой встречи. "Шахтер" в более выгодном положении, нам нужно забивать два гола. "Шахтер" будет играть на высоком уровне, но шансы у "Вольфсбурга" остаются.

Мы анализировали наш прошлый матч. Но мы не только смотрели, мы играли товарищеские матчи. Сейчас команда в отличной форме и готова к противостоянию. У "Шахтера" многих хороших игроков в обороне и полузащите. Мы их очень уважаем, но наша цель - победить и пройти дальше.

Мы добыли три победы в последних четырех гостевых матчах. Залог нашего успеха - уверенность. Сейчас мы редко проигрываем на выезде и это наше преимущество. У нас немного напряженная ситуация с кадрами, несколько игроков не сыграют завтра. Но команда готова и настроена на игру

"Шахтер" не так давно играл официальный матч, наш чемпионат закончился более месяца назад. Было бы хорошо, если бы команды находились в равных условиях. Перед небольшим отпуском, мы поговорили с командой и проработали наилучший сценарий подготовки.

Похож ли "Шахтер" на кого-то из Бундеслиги? Сложно сравнивать команды, мы ведь играем в разных лигах. "Шахтер" обладает высоким качеством игры и это мы испытали в нашем прошлом матче. Они также хорошо играют в обороне и наша задача - преодолеть их наилучшие качества", - заявил Оливер.

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Напомним, что в первой игре команда Каштру добыла гостевую победу 2:1.