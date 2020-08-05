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Игроку Вольфсбурга не хватает понимания относительно разрешения на проведения матча в Украине

Лига Европы
(1 голосов)

Обещает ограничить до минимума контакты с местными

Игроку Вольфсбурга не хватает понимания относительно разрешения на проведения матча в Украине
Новина українською

Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Максимилиан Арнольд накануне выезда на матч 1/8 Лиги Европы с "Шахтером" заявил, что ему "не хватает понимания" по поводу разрешения УЕФА провести игру в Украине.

Арнольд возмущается из-за статистики заболевания COVID-19 в нашем государстве.

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Это странная ситуация, когда читаешь, что там происходит [в Украине с коронавирусом]. Но это моя работа. Мы летим туда, чтобы профессионально выполнить свою работу. Хотим пройти дальше. А в Киеве постараемся иметь как можно меньше контактов, - заверил игрок Bild.

Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится сегодня, начало игры в 19:55. В первом матче в Германии украинский клуб победил 2:1.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Шахтер (Донецк) Максимилиан Арнольд
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Комментарии (10)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
05.08.2020 в 10:34
В чем проблема: могли остаться дома,получить техническое и не переживать за здоровье)
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2020 в 10:20
озк и вперёд
Ответить
+1
0
Comment06 (Украина)
05.08.2020 в 10:06
Дядя, ты дурак?
Ответить
+2
0
Hanter44 (Baburka)
05.08.2020 в 09:58
Зажрались эвропейцы и обнаглели.
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
05.08.2020 в 10:20
Дурачок совковый. Министерство иностранных дел Германии очень не рекомендует посещать Украину в настоящее время. В теории немцы вообще могли упереться И никуда не лететь
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0
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
05.08.2020 в 09:16
Ніхто не заважає заявити "Ми навіть вдома програли... Нема чого в Україну пертися." І все питання вирішено!
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
05.08.2020 в 09:10
Ситуация конечно.. самолеты не летают, Украина для немцев в красной зоне..
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+2
0
dagor24
05.08.2020 в 09:08
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
05.08.2020 в 09:06
Играй в маске и не беси меня.....
Ответить
+4
-1
ShtanGa (Славське)
05.08.2020 в 08:55
Боїться туберкульозної палички?
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+1
-2


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