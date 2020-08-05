Игроку Вольфсбурга не хватает понимания относительно разрешения на проведения матча в Украине

Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Максимилиан Арнольд накануне выезда на матч 1/8 Лиги Европы с " Шахтером " заявил, что ему "не хватает понимания" по поводу разрешения УЕФА провести игру в Украине.

Арнольд возмущается из-за статистики заболевания COVID-19 в нашем государстве.

Это странная ситуация, когда читаешь, что там происходит [в Украине с коронавирусом]. Но это моя работа. Мы летим туда, чтобы профессионально выполнить свою работу. Хотим пройти дальше. А в Киеве постараемся иметь как можно меньше контактов, - заверил игрок Bild.

Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится сегодня, начало игры в 19:55. В первом матче в Германии украинский клуб победил 2:1.