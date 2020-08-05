Ваут Вегхорст: Выйдем на поле Олимпийского с мыслью о победе

Форвард немецкого "Вольфсбурга", голландский легионер Ваут Вегхорст, который после карантина забил в Бундеслиге 5 голов в 8 матчах, высказался о сегодняшнем противостояния его команды с донецким " Шахтером ".

Ваут убежден, что его команда должна взять реванш за первый матч.

Ожидания огромные, и мы, конечно, не приехали сюда, чтобы просто отдать игру. Конечно, мы хотим побеждать и проходить дальше.

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То, что последний официальный матч украинцы сыграли только две с половиной недели назад, а «волки» в последний раз дрались за очки в конце июня, не означает какое-то преимущество или недостаток. Единственное, что важно - выйти на поле с мыслью о победе. Как команда, мы сделаем все возможное для того, чтобы достичь успеха и чтобы мы могли продолжить выступления в турнире, - цитирует Веггорста официальный сайт "волков".

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится сегодня на НСК "Олимпийский" (без зрителей), начало игры в 19:55.