Хорошо ли вы помните путь Шахтера в этом еврокубковом сезоне - тест от UA-Футбол

На этой неделе после паузы, связанной с пандемией коронавируса, возвращаются еврокубки. Первыми возобновятся соревнования в Лиге Европы, где 5-6 августа пройдут матчи 1/8 финала. Среди участников этой стадии есть и представитель Украины - донецкий "Шахтер". Сегодня, 6 августа, "горняки" в Киеве сыграют против "Вольфсбурга", которого подопечные Луиша Каштру на выезде обыграли 2:1.

Украинский чемпион имеет неплохие шансы продолжить выступления в турнире, а пока мы предлагаем вам освежить в памяти еврокубковый путь "горняков" в этом сезоне, пройдя наш тест.