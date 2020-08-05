  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Хорошо ли вы помните путь Шахтера в этом еврокубковом сезоне - тест от UA-Футбол
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хорошо ли вы помните путь Шахтера в этом еврокубковом сезоне - тест от UA-Футбол

Лига Европы
(2 голосов)

Предлагаем освежить в памяти выступления горняков перед возобновлением Лиги Европы

Хорошо ли вы помните путь Шахтера в этом еврокубковом сезоне - тест от UA-Футбол
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе после паузы, связанной с пандемией коронавируса, возвращаются еврокубки. Первыми возобновятся соревнования в Лиге Европы, где 5-6 августа пройдут матчи 1/8 финала. Среди участников этой стадии есть и представитель Украины - донецкий "Шахтер". Сегодня, 6 августа, "горняки" в Киеве сыграют против "Вольфсбурга", которого подопечные Луиша Каштру на выезде обыграли 2:1.

Украинский чемпион имеет неплохие шансы продолжить выступления в турнире, а пока мы предлагаем вам освежить в памяти еврокубковый путь "горняков" в этом сезоне, пройдя наш тест.

Читайте такжеНасколько внимательно вы следили за УПЛ в сезоне 2019/20 - тест от UA-Футбол
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...