Виктор Грачев: Если Шахтер пройдет немцев, то выйдет в финал Лиги Европы

Легенда донецкого "Шахтера" Виктор Грачев подвел итоги выступления "горняков" в УПЛ и поделился мнением о шансах команды на прохождение в 1/4 финала Лиги Европы в противостоянии с немецким "Вольфсбургом".

- В этом чемпионате "Шахтер" как никогда легко выиграл первое место, оторвавшись от второго на 23 очка. В чем причина? Настолько остальные команды стали слабее? Или "Шахтер" оказался еще сильнее?

- Это страшная цифра. Такое можно наблюдать только в двух странах: в Англии и Украине. Как нестранно отсутствие зрителей сыграло положительную роль для футболистов. Они начали играть более раскрепощено и свободно, когда над ними ничего не довлеет. Но почему так не играть, когда на стадионе есть болельщики? В последний месяц было приятно смотреть на украинский футбол, то ли это чемпионат, кубок или стыковые матчи за Лигу Европы. Можно отметить, что футбол прогрессирует и выходит на определенный уровень по отношению к экономике и жизни людей. Подчеркну - было приятно смотреть и получать удовольствие от игры команд.

Что касается безоговорочного лидерства "Шахтера", то не буду новатором, если отмечу структурную работу клуба, дающую результат из года в год. Это касается приглашения и продажи футболистов, обновление состава и получение финансовой прибыли. Этот футбольный круговорот должен совершаться, потому что команда не может играть одними и теми же футболистами пять лет. В "Шахтере" все четко выстроено благодаря не только президенту Ринату Ахметову, но и менеджменту клуба, который возглавляет уже 17 лет Сергей Палкин. Посмотрите, как быстро вливаются в команду молодые футболисты и легионеры. Сказать, что в первой шестерке слабые команды, не скажешь. Просто "Шахтер" сегодня настолько силен, что кажется, на его фоне остальные выглядят блекло. Неплохие клубы "Заря", "Десна", "Александрия", но до их уровня, к сожалению, опустилось "Динамо". Также появилась и сходу заявила о себе симпатичная команда "Колос", завоевавшая место в еврокубке, с чем можно и поздравить главного тренера Руслана Костышина.

- Но многие матчи "Шахтер" проводил словно тренировку с повышенной ответственностью, что совсем не вызывало интереса к происходящему на поле.

- Это, кажется со стороны, что все дается легко. За этим стоит колоссальный труд игроков на тренировках и труд тренерского штаба. Команда хорошо подготовлена во всех аспектах: в функциональном и в тактическом плане, а также в построении игры. А главную роль в успехе и легкости играет мастерство футболистов. Не раз мы видели и все это отмечали – сегодня "Шахтер" победил соперника на классе. Вот этого класса и не хватает соперникам.

- Это хорошо, что "Колос" пробился в Лигу Европы. Но настораживают цифры: в 32-х турах команда потерпела 20 поражений, при 10 победах, и пропустила больше всех мячей в лиге – 59. Смогут ли они достойно выглядеть в дебюте еврокубка?

- Да, это факт. Но нужно обратить внимание, что 3-4 года назад, о существовании такой команды еще никто не знал. Коваливцы впервые попали в Премьер-лигу, где по ходу формировались и приобретали опыт. За сезон не так-то легко построить команду и выстроить игру. Да, есть еще недостатки. Но они стараются играть в открытый футбол даже с "Шахтером" и "Динамо". Вы видели, чтобы киевляне играли в открытый футбол против "горняков"? Я - нет. Думаю, и другие также. А подопечные Костышина не побоялись сделать это. Играют в конструктивный футбол, что не может не нравиться. Видно хорошее взаимопонимание футболистов с тренером и наоборот, что выливается в эмоциональное состояние на поле, где есть место девизу: "один за всех и все за одного". Команда давала бой всем, билась, проявляя характер. Если они под Лигу Европы укрепятся тремя хорошими исполнителями, уверен, команда сильно прибавит в следующем чемпионате. Да, нужно много работать над игрой линии обороны, и уделить этому компоненту особое внимание. Может главный тренер и игроки сами удивились, что сходу "прорубили окно в Европу". Это уже свершилось, и должно дать еще больший толчок в развитии клуба.

- В следующем чемпионате "Шахтер" опять будет безоговорочным лидером без конкуренции или наконец-то появится вторая сила?

- Конечно, такого большого преимущества уже не будет, это происходит не каждый сезон, и команды будут еще более мотивированны, играя против "Шахтера". Другой формат чемпионата с 14-ю командами, в два круга, встречи между собой не по четыре раза, а по два. "Горнякам" придется сложновато, но думаю, в ближайшие два года ничего не изменится, и никто не сможет отвоевать у них первое место. Чтобы конкурировать с "Шахтером" в каждом клубе должно поменяться многое: менталитет футболистов как победителей, работа в селекционном отделе, в менеджменте. А главное это финансово составляющая – основа основ. Когда есть за что покупать не просто игроков для количества, а качественных исполнителей, способных решать самые высокие задачи. Очень хочется, чтобы появился не один, а несколько клубов для конкуренции "Шахтеру". От этого только выиграет украинский футбол.

- "Шахтеру" предстоит ответный поединок против "Вольфсбурга". В первом матче "горняки" на выезде в логове "волков" легко разобрались с соперником, которые выглядели как овечки. Глядя на слабую игру немцев, не умоляя достоинств подопечных Каштру, подумалось, неужели это команда Буднеслиги. Исходя из этого и удобного счета 1:2, у донетчан большие шансы выйти в 1/4 финала?

- Если бы счет был не 1:2, а 1:4, то наверняка не поднимали бы этот вопрос, а уверенно констатировали, что шанс на прохождение немцев равен 100 процентам. По игре поединок должен был закончиться именно 1:4, и он бы соответствовал тому, что происходило на футбольном поле, настолько мощно сыграл "Шахтер". На поле выходят две команды противостоять друг другу. Но мы видели только одну - донецкий "Шахтер". Немцам повезло, что "горняки" не воспользовались своим тотальным преимуществом, и не реализовали созданные голевые моменты, оставив хоть маленькую надежду для соперника (смеется). Но теперь ситуация кардинально поменялась: слишком большая пауза в еврокубках, игра без зрителей, команды в равных положениях, и результат первой игры ничего не значит.

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- Появились сомнения?

- Абсолютно нет. Просто немецкие команды не совсем удобный соперник для "Шахтера". Я еще в феврале говорил и сейчас могу подтвердить, если команда пройдет немцев, то выйдет в финал Лиги Европы. Думаю, шансы 70 на 30 в пользу "горняков". Но шансом нужно уметь распорядиться, выйти и забыть результат первого матча, и быть предельно сконцентрированным. Немцы непредсказуемы. Выглядев дома слабой командой, в Киеве можно увидеть совсем другую, настоящих и грозных "волков". "Шахтер" должен сыграть на результат, команда для этого имеет класс. Нужно уметь атаковать 90 минут, а также сыграть на результат, и умело обороняться. Вот эта гармония и принесет успех "горнякам".