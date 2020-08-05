Шахтер - Вольфсбург: кто не сыграет в сегодняшнем поединке

Накануне сегодняшнего поединка 1/8 Лиги Европы "Шахтер" - "Вольфсбург" телеканал Футбол перечислил кадровые потери обеих команд.

Так у "Шахтера" не сыграют Исмаили, Максим Малышев, Витао и Владислав Вакула.

Последний накануне впервые после операции пришел на тренировку "горняков". В игру он вернется не раньше, чем в ноябре.

У "Вольфсбурга" не сыграют Кевин Мбабу (болен коронавирусом), из-за травм матч пропустят Адмир Мехмеди, Ксавер Шлагер, Джефри Брума, Уильям, Игнасио Камачо.

Также не будет Ренато Штеффена, который отбывает дисквалификацию.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится на НСК "Олимпийский" (без зрителей), начало игры - в 19:55.