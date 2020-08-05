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Шахтер - Вольфсбург. Матвиенко выйдет на позиции Исмаили, Хочолава сыграет в центре обороны

Лига Европы
(1 голосов)

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Шахтер - Вольфсбург. Матвиенко выйдет на позиции Исмаили, Хочолава сыграет в центре обороны
UA-Футбол
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Сегодня "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга". Луиш Каштру определился с стартовым составам.

На позиции травмированного Исмаили выйдет Николай Матвиенко, который долгое время до этого играл в центре обороны. Его месте же займет Давид Хочолава.

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"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко - Степаненко, Антонио - Марлос, Патрик, Тайсон - Мораес
Запасные: Трубин, Бондарь, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихаленок, Фернандо

Отметим, что на канале UA-Футбол на Youtube пройдут стримы до и после матча, в которых будут обсуждаться ключевые события.

Стрим перед матчем "Шахтёр" - "Вольфсбург"

Стрим после матча "Шахтёр" - "Вольфсбург"

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Вольфсбург Давид Хочолава Луиш Каштру
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Комментарии (5)
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Sneg SD (Умань)
05.08.2020 в 19:51
Чекаємо на Вас в 1/4⚒⚒⚒
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0
0
Joyce (Donetsk)
05.08.2020 в 19:25
Стремно. Матвиенко и Хочолава? Нужен реально левый защитник. К сожалению, одного Исмаили недостаточно, чтобы успешно выступать в Европе. Удачи ШД! Сегодня и далее он в ней будет нуждаться как никогда!
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+1
0
v.grischuk (Винница)
05.08.2020 в 19:10
Шахтер порвёт немцев!!!!
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+1
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avatar
tolina-ystas (Краматорск)
05.08.2020 в 18:55
Хочолава это пугает!
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+2
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Joyce (Donetsk)
05.08.2020 в 19:25
Мягко сказано.
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0
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