Шахтер - Вольфсбург. Матвиенко выйдет на позиции Исмаили, Хочолава сыграет в центре обороны

Сегодня "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга". Луиш Каштру определился с стартовым составам.

На позиции травмированного Исмаили выйдет Николай Матвиенко, который долгое время до этого играл в центре обороны. Его месте же займет Давид Хочолава.

"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко - Степаненко, Антонио - Марлос, Патрик, Тайсон - Мораес

Запасные: Трубин, Бондарь, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихаленок, Фернандо

Отметим, что на канале UA-Футбол на Youtube пройдут стримы до и после матча, в которых будут обсуждаться ключевые события.

Стрим перед матчем "Шахтёр" - "Вольфсбург"

Стрим после матча "Шахтёр" - "Вольфсбург"