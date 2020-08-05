Шахтер и Вольфсбург играют в специальных футболках в благодарность всем медикам

Донецкий "Шахтер" играет против "Вольфсбурга" в матче Лиги Европы. Оба клуба вышли в специальных формах.

На них написано слово "спасибо" на украинском и немецких языках. Так европейский футбол благодарит тех, кто трудится на передовой битвы с пандемией COVID-19. Матч начался с минуты молчания в память обо всех жертвах пандемии.

«Шахтер» играет с «Вольфсбургом» в специальных футболках со словом «Дякую».



Так европейский футбол благодарит тех, кто трудится на передовой битвы с пандемией COVID-19. Матч начался с минуты молчания в память обо всех жертвах пандемии.https://t.co/pp1XAvJin4 pic.twitter.com/mTuIzrR8xd — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 5, 2020

Отметим, что после игры, на Youtube канале UA-Футбол, выйдет специальный стрим, который будет посвещен прошедшему матчу.

Стрим после матча "Шахтёр" - "Вольфсбург"