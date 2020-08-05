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Шахтер и Вольфсбург играют в специальных футболках в благодарность всем медикам

Лига Европы
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Всем тем, кто боролся с COVID-19

Шахтер и Вольфсбург играют в специальных футболках в благодарность всем медикам
UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" играет против "Вольфсбурга" в матче Лиги Европы. Оба клуба вышли в специальных формах.

На них написано слово "спасибо" на украинском и немецких языках. Так европейский футбол благодарит тех, кто трудится на передовой битвы с пандемией COVID-19. Матч начался с минуты молчания в память обо всех жертвах пандемии.

Отметим, что после игры, на Youtube канале UA-Футбол, выйдет специальный стрим, который будет посвещен прошедшему матчу.

Стрим после матча "Шахтёр" - "Вольфсбург"

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург коронавирус
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