Копенгаген - Башакшехир 3:0. Датчане порвали чемпиона Турции и вышли в 1/4 ЛЕ

После домашней победы 1:0 шансы "Башакшехира" на проход дальше выглядели предпочтительнее, но события на поле перевернули все предыгровые расклады с ног на голову.

"Копенгаген" сравнял счет по сумме двух матчей уже на 4-й минуте встречи - хозяевам удалась красивая атака с переводом с левого фланга на правый, откуда Варела выложил мяч точно на голову вбегающего Винду. Тот с трех метров не промахнулся.

Вскоре после этого "Копенгаген" мог забить и во второй раз, но Гюнок отразил удар Фалька после смещения слева в центр а-ля Коноплянка. И лишь затем турки смогли кое-как перехватить инициативу и отодвинуть мяч от своих ворот. Правда, этим их успехи и ограничились.

Всякий раз, когда "Копенгаген" переходил центр поля, он выглядел настойчивее, конкретнее и попросту острее. "Башакшехир", в свою очередь, много катал мяч в неопасных зонах, а при любой попытке обострить допускал немыслимое количество брака. В итоге первый голевой шанс новоиспеченный турецкий чемпион создал только перед свистком на перерыв - Эдин Вишча прошел на дриблинге двоих защитников, но в последний момент третий успел подставить ногу под удар.

Казалось, этот момент должен был помочь туркам наладить игру с начала второго тайма, но случилось прямо противоположное - они стали играть еще хуже.

Началось все с совершенно необязательного пенальти - Топал подставил руку под проникающую передачу. Винд пробил пенальти так, словно для него это семечки - даже мускул на лице не дрогнул.

Проходит еще десяток минут - и очередной провал в опорной зоне "Башакшехира" закончился сольным прорывом Фалька, которому турки дали время и темп сбавить, и ситуацию оценить, и замахнуться. Расмус не подвел - его удар в нижнюю шестерку был хорош.

Третий мяч окончательно успокоил хозяев - они понимали, что победа теперь уже точно никуда не денется, если не напортачить в обороне. Этим - в смысле, обороной - команда Столе Сольбаккена и занялась в последние четверть часа. Лишь один раз гостям удалось вскрыть стройные ряды рослых хозяев, да и то Демба Ба, который сегодня не успевал вообще никуда, махнул мимо после прострела от Жуниора Кайсара.

На том и закончили. "Копенгаген" абсолютно заслуженно вышел в четвертьфинал Лиги Европы, где с вероятностью 99,9% сыграет против "Манчестер Юнайтед", которого позже ждет формальность в виде ответки против австрийского ЛАСК. В далеком уже 2006 году под руководством того же Сольбаккена датчане били "Красных дьяволов" в Лиге чемпионов. Посмотрим, сможет ли повторить тот подвиг новое поколение.

"Паркен". Копенгаген

"Копенгаген" - "Башакшехир" - 3:0

Голы: Винд, 4, 53 (с пенальти), Фальк, 62

"Копенгаген": Йонссон - Варела, Нельссон, Бьелланд, Бойлесен (Бенгтссон, 69) - Мудражия (Стаге, 53), Жека - Пеп Бьель (Бартолец, 85), Винд, Фальк (Овьедо, 85) - Кауфман (Дарами, 53)

"Башакшехир": Гюнок - Жуниор Кайсара, Шкртел, Епуряну, Клиши - Текдемир (Элиа, 54), Кавечи (Озкан, 71), Топал (Алексич, 55), Вишча - Кривелли (Гульбрадсен, 79), Ба

Предупреждения: Бартолец, 87 - Элиа, 84