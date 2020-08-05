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Свершилось. Шахтер впервые за 26 игр не пропустил в еврокубках

Лига Европы
(2 голосов)

Спасибо немецкому клубу

Свершилось. Шахтер впервые за 26 игр не пропустил в еврокубках
UA-Футбол
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Донецкий "Шахтер" разгромил немецкий "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

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Что более важно, "горняки" сохранили свои ворота на замке. Благодаря этому они прервали 26-матчевую серию из пропущенных голов в еврокубках.

Отметим, что в следующем раунде "Шахтер" сыграет против победителя пары "Базель"- "Айнтрахт".

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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(2 голосов)
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Комментарии (5)
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аалекс ( Крым)
05.08.2020 в 23:02
И к тому же ( могу ошибаться) впервые выиграл у немцев дома.
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scorpius (Ck)
05.08.2020 в 22:20
Ну, Андрюха и ко сделали для этого всё, правда Давид был против)
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
05.08.2020 в 22:14
УРА!
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scorpius (Ck)
05.08.2020 в 22:19
Воистину, УРА!)
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0
0
AndrjuhALu (Донецк)
05.08.2020 в 22:09
Последние минуты боялся что пропустим. Очень нехорошая статистика. То что забиваем - хорошо, но так играть в обороне...
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