Свершилось. Шахтер впервые за 26 игр не пропустил в еврокубках

Донецкий "Шахтер" разгромил немецкий "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Что более важно, "горняки" сохранили свои ворота на замке. Благодаря этому они прервали 26-матчевую серию из пропущенных голов в еврокубках.

Отметим, что в следующем раунде "Шахтер" сыграет против победителя пары "Базель"- "Айнтрахт".