Лига Европы
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Свершилось. Шахтер впервые за 26 игр не пропустил в еврокубках
Спасибо немецкому клубу
Донецкий "Шахтер" разгромил немецкий "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Что более важно, "горняки" сохранили свои ворота на замке. Благодаря этому они прервали 26-матчевую серию из пропущенных голов в еврокубках.
Отметим, что в следующем раунде "Шахтер" сыграет против победителя пары "Базель"- "Айнтрахт".
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Комментарии (5)
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аалекс ( Крым)
05.08.2020 в 23:02
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scorpius (Ck)
05.08.2020 в 22:20
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
05.08.2020 в 22:14
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scorpius (Ck)
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AndrjuhALu (Донецк)
05.08.2020 в 22:09
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