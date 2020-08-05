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Луиш Каштру: Наши игроки сегодня были фантастическими

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(1 голосов)

И заслуживают комплиментов

Луиш Каштру: Наши игроки сегодня были фантастическими
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвел итог матча против "Вольфсбурга". Донецкий клуб уничтожил соперника со счетом 3:0.

"Мы попали в тяжелую ситуацию - было непросто играть вдесятером против такого сложного соперника. К тому же, мы потеряли игрока именно в центре обороны. Но наши ребята справились и смогли избежать проблем у наших ворот. Наши игроки сегодня были просто фантастическими.

Почему не выпустили Бондаря? Когда ты проводишь замену - нужно оценивать всю ситуацию. "Вольфсбург" после удаления должен был изменить стиль игры и Коваленко мог побороться в центре поля. Благодаря его выходу добавилась высота в полузащите и он хорошо действовал в паре с Патриком. Мы решили не выпускать другого защитника, а именно выпустить Виктора.

Мне не очень нравится, когда говорят, что мы сегодня играли с середняком Бундеслиги. Сопротивление всегда есть - и в украинском чемпионате, и в еврокубках. Все игры даются сложно. В этом сезоне мы провели десять игр в еврокубках и мы проиграли всего дважды. Все благодаря качеству наших игроков. Наши ребята имеют хороший уровень и могут играть против лучших команд. Ни один соперник нам не страшен.

Меня радует, что мы приносим радость болельщиками и администрации. Мы хотим всегда радовать - это наша главная задача, как профессионалов. Любая победа - заслуга наших игроков. Хочу их поздравить с отличным матче", - заявил Каштру на пресс-конференции.

В четвертьфинале "Шахтер" сыграет с победителем пары "Айнтрахт" - "Базель".

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург Луиш Каштру
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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.08.2020 в 22:55
Ясный пень, ваш главарь пол страны спер, накупил макак :)
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0
-5
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
05.08.2020 в 22:56
А про Суркисов чё не говоришь? Или они ничего не воровали?
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0


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