Эксперт: Удаление Хочолавы? Это мастерство арбитра

"Шахтер" отпраздновал приятную победу в ответном матче 1/8-й финала Лиги Европы, но тревожные моменты все же пришлось пережить. Это касается и не реализованных голевых шансов, и судейского решения с удалением Хочолавы. Комментирует эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- В этом матче мы увидели, каким серьезным подспорьем может быть ВАР для арбитра в поле, - берет слово эксперт. - Иван Кружляк в динамическом и скоростном моменте не разобрался сначала в том, где фолили против Жоау Виктора. Арбитр отстал от эпизода, не успевал за динамикой, поэтому ему и показалось, что это одиннадцатиметровый удар. Хотя фол имел место за несколько метров до линии штрафной площади [арбитр изменил свое решение после просмотра видеоповтора, назначив штрафной вместо пенальти, - примечание].

Справедлива ли красная карточка Хочолаве? Была хорошая передача на Виктора, который прокинул себе мяч влево и отыграл Пятова. Голкипер уже был исключен из эпизода. Успевал ли Матвиенко?, - это тоже вопрос. Склоняюсь к тому, что Николай не помешал бы игроку "Вольфсбурга". Кружляк удалил Хочолаву, но это не значит, что он безосновательно раздавал карточки или применял жесткие меры. В первом тайме не было ни одного предупреждения, хотя наши арбитры точно дали бы желтые карточки в эпизодах на 25-й (с участием Степаненко) и 36-й (с участием Марлоса) минутах. Кружляк проявил умение применять дисциплинарные санкции с умом. Во втором тайме он еще удалил Брукса, который на протяжении игры плотно опекал Мораеса и заработал на нем две желтых карточки. Все четко и справедливо, еще и наказание за демонстративные эмоции нашло своего "героя". Это мастерство арбитра, - пояснил Мирослав Иванович.

Отметим, что "горняки" разгромили "волков" 3:0 и в четвертьфинале Лиги Европы сыграют с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт" (5:0 в первом матче).