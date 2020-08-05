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WhoScored: Мораес и Патрик - герои матча против Вольфсбурга

Лига Европы
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Хочолава получил наихудший бал

WhoScored: Мораес и Патрик - герои матча против Вольфсбурга
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Донецкий "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" в 1/8 финала Лиги Европы. Авторитетный портал WhoScored выставил свои оценки игрокам.

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Лучшим футболистом стал Жуниор Мораес, который отметился дублем. Он получил 9,2 из 10. Второй герой - Алан Патрик, которого оценили в 8,3. Удаленный Давид Хочолава стал худшим в составе команды Каштру (5,6).

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В четвертьфинале "Шахтер" сыграет с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт".

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Вольфсбург Давид Хочолава
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