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WhoScored: Мораес и Патрик - герои матча против Вольфсбурга
Хочолава получил наихудший бал
Донецкий "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" в 1/8 финала Лиги Европы. Авторитетный портал WhoScored выставил свои оценки игрокам.
Лучшим футболистом стал Жуниор Мораес, который отметился дублем. Он получил 9,2 из 10. Второй герой - Алан Патрик, которого оценили в 8,3. Удаленный Давид Хочолава стал худшим в составе команды Каштру (5,6).
В четвертьфинале "Шахтер" сыграет с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт".
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