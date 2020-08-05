WhoScored: Мораес и Патрик - герои матча против Вольфсбурга

Донецкий "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" в 1/8 финала Лиги Европы. Авторитетный портал WhoScored выставил свои оценки игрокам.

Лучшим футболистом стал Жуниор Мораес, который отметился дублем. Он получил 9,2 из 10. Второй герой - Алан Патрик, которого оценили в 8,3. Удаленный Давид Хочолава стал худшим в составе команды Каштру (5,6).

В четвертьфинале "Шахтер" сыграет с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт".