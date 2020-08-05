Лига Европы. Лукаку и Эриксен определяют разрыв между Интером и Хетафе

Лига Европы. 1/8 финала. Гельзенкирхен. "Фелтинс Арена"

"Интер" - "Хетафе" 2:0

Голы: Лукаку 33, Эриксен 83

Нереализованный пенальти: Молина 76 (неточно)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Бираги 84), Де Фрай, Бастони, Годин, Брозович (Эриксен 81), Барелла, Гальярдини, Янг, Лукаку, Л. Мартинес (А. Санчес 70)

"Хетафе": Сория, Дамиан Суарес, Дьене, Эчеита, Оливера (Портильо 88), Арамбарри (Дуро 89), Максимович (А. Родригес 56), Тимор, Ньом (Джейсон 69), Кукурелья, Хайме Мата (Молина 69)

Предупреждениe: Дамиан Суарес 90+2

Встреча двух сильных характером маниакально приверженных деталям тренеров. Слова вратаря "Хетафе" Сории о борьбе до смерти и многих в команде - о важнейшем матче в карьере и одном из важнейших в истории клуба. Слова Антонио Конте о грязной игре. И итальянской прессы о сопернике как наиболее итальянской команде Ла Лиги. Мадридцы очень жестки и собранны (таких миланцы не любят), уже выбили "Аякс" из турнира. Они ожидаемо устроили битву. Но силы, главным образом кадровые, были слишком неравны. Ничего похожего на Эриксена и Ромелу Лукаку, забившего свой 30-й гол в сезоне, у "Хетафе" нет.

4-4-2, глубокая оборона "Хетафе" без мяча, его медленная игра? "Интер" очень мощно начинает матчи, лучший в Серии А по голам первым ударом в матче и в первые 15 минут? Сегодня испанцы выпустили на поле дополнительного опорника вместо форварда, начали бешеным прессингом, нанесли семь ударов по воротам в первой четверти матча, из них шесть - из пределов штрафной. Раскатывали соперника на флангах, пользуясь численным преимуществом там. В эти минуты итальянцы выглядели просто жалко. Их выручил блестящий сейв Хандановича от удара головой Максимовича. И Хайме Мата, опоздавший с ударом с десяти метров.

Держать такой темп постоянно невозможно. Так что "Интер" получил возможность вернуться в игру. И воспользовался ей. До конца тайма по его воротам больше не пробивали. Сам он играл спокойнее и организовал несколько ударов. Ничего командного. Лаутаро Мартинес сам прорвался в штрафную, сам пробивал издали. Лукаку принял дальний заброс Бастони и сам в сопровождении Эчеиты вышел на угол вратарской. Впрочем, Сория вытащил лишь удары аргентинца. А в начале второго тайма фаворит уже чувствовал себя уверенно и с мячом, и в скоростных проходах. Сории пришлось тащить пальцами удар Д'Амброзио ножницами.

Крепких середняков и выше в нынешнем сезоне "Интер" никак не громит. Наоборот - страдает. И здесь у "Хетафе" оставались неплохие шансы. Тем более, что Хосе Бордалас вовремя вернулся к 4-4-2. Вместе с тем, в последних четырех матчах Серии А миланцы не пропускали. Они явно научились оберегать преимущество и "сушить" игру. Здесь "сушить" не удавалось. Итальянцы почти доигрались. Но лишь почти. Хандановичу пришлось тянуть удар головой Маты из-под перекладины. Молина простил Година за руку, исполнив пенальти неудачно. В отличие от Эриксена в контратаке после "кросса" Д'Амброзио и "ассиста" Дьене.

"Черно-синие" далеко не впечатлили. Пожалуй, даже меньше, чем соперник. Зато идут дальше. А "синие" остались без 1/4 финала Лиги Европы и Еврокубков в следующем сезоне вообще.