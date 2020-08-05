Матвиенко: Цель Шахтера - финал Лиги Европы

Николай Матвиенко прокомментировал выход "Шахтера" в четвертьфинал Лиги Европы.

"Начало получилось волнительным. Мы не сразу вошли в игру, допускали немало ошибок, было много потерь. Но в перерыве разобрались и уже второй тайм провели более качественно. В итоге добыли победу со счетом 3:0 и квалифицировались в четвертьфинал.

Нам очень повезло, что уже буквально спустя несколько минут после удаления благодаря самоотверженности Жуниора Мораеса защитник "Вольфсбурга" получил вторую желтую карточку. Составы снова стали равными, и это дало толчок, чтобы довести игру до победного итога.

Мы едем в Германию за победой. Как только в групповом раунде Лиги чемпионов мы заняли третье место и вышли в Лигу Европы, Луиш Каштру сказал, что теперь цель – финал!", - цитирует слова защитнитка официальный сайт "горняков".

В четвертьфинале "Шахтер" сыграет с победителем пары "Айнтрахт" - "Базель".