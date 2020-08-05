МЮ - ЛАСК 2:1. Победа имени Хуана Маты

Еще до карантина "МЮ" буквально уничтожил ЛАСК на его же поле со счетом 5:0, после чего ответный матч оказался лишен любого смысла.

Хорошо еще, что австрийцы использовали 90 минут на "Олд Траффорд" для саморекламы - они реально старались, атаковали, местами неплохо комбинировали, всячески показывая товар лицом. Хотя, конечно, это все на фоне резервного и тотально немотивированного состава "МЮ".

До перерыва ЛАСК создал один реально голевой шанс, зато какой - Андраде потряс каркас ворот, когда Ромеро уже был бессилен. У "МЮ" не было и этого - все попытки Маты и Лингарда вывести на ворота партнеров наталкивались на "сопротивление" самих партнеров. То Игало забудет ударить по воротам и позволит защитнику выбить мяч, то Мактоминей, получив пас на ход, по инерции развернется назад, когда перед ним оставался уже один вратарь.

У "МЮ" провалился Джеймс - юный валлиец сегодня поставил на поток ошибочные решения. Игало тоже ничего не показал, Ромеро на воротах допускал помарки. И только Хуан Мата по-настоящему блистал, разворачивая одну хорошую атаку за другой.

Вскоре после перерыва организационные способности испанца обязаны были вылиться в гол, но удар Игало отразил Шлагер, а прострел Уильямса чудом прошел сквозь всю вратарскую. А еще спустя пару минут внезапно и совершенно не по игре забил ЛАСК - дальний удар Визингера в девятку был чудо как хорош.

Мата ответил на это блестящей голевой на Лингарда уже через две минуты - Джесси оставалось только преодолеть с мячом метров 20 и переиграть вратаря, с чем он без проблем справился.

На концовку игры Сульшер выпустил Погба, но сильнее "МЮ" заиграл только с выходом другого француза - Антони Марсьяля. Почти сразу после выхода на поле бывший монегаск показал Игало, как надо прорываться по центру - Шлагер зацепил мяч, но тот все равно оказался в сетке. Конечно, ассистировал Антони вездесущий Мата.

Мог Марсьяль оформить и дубль, но под углом вратаря не переиграл. Еще пару шансов упустили Мактоминей и Перейра, но это уже не повлияло на результат. ЛАСК в целом достойно попрощался с Лигой Европы, где осенью успел здорово пошуметь, выбив из турнира "Спортинг" и "ПСВ". Вероятно, это лучший еврокубковый сезон клуба из Линца за много лет.

Касательно "МЮ", то его главные цели еще впереди. Ближайшая из них - "Копенгаген", с которым "Красным дьяволам" предстоит сыграть в четвертьфинале.

Манчестер. "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" - ЛАСК - 2:1

Голы: Лингард, 57, Марсьяль, 88 - Визингер, 55

"Манчестер Юнайтед": Ромеро - Фосу-Менса (Менги, 84), Байлли, Магуайр, Уильямс (Чонг, 72) - Мактоминей, Фред (Перейра, 64) - Мата, Лингард (Погба, 63), Джеймс (Марсьяль, 84) - Игало

ЛАСК: Шлагер - Визингер (Забитцер, 73), Траунер, Андраде (Филипович, 80) - Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер - Фризер, Рагуц, Балич (Райтер, 66)

Предупреждения: Мактоминей, 39 - Михорль, 34