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Тренер Вольфсбурга: Ситуация с Хочолавой должна была привести к пенальти или к нашему голу

Лига Европы
(1 голосов)

Ему стоит пересмотреть эпизод

Тренер Вольфсбурга: Ситуация с Хочолавой должна была привести к пенальти или к нашему голу
UA-Футбол
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Наставник "Вольфсбурга" Оливер Гласнер прокомментировал игру его команды против донецкого "Шахтера".

"Хотел бы поздравить "Шахтер" с выходом в четвертьфинал. В обоих матчах "Шахтер" был лучше, быстрее. Во второй встрече мы пытались использовать все комбинации, которые запланировали, но счет оставался 0:0. У нас было несколько хороших моментов, которые надо было использовать.

Это отмененный 11-метровый, это игра в большинстве. Эти моменты надо было использовать. Мы создали ряд моментов в штрафной соперника. Но в концовке "Шахтер" проявил себя с лучшей стороны. Это заслуженная победа.

Ситуация с Хочолавой должна была привести к пенальти или к нашему голу. Первая желтая Брукса была вполне в соответствии с правилами, я с ней полностью согласен. Вторая желтая – довольно спорная, это была игра в мяч. Мне нужно пересмотреть момент. Но преимущество, которое мы получили после удаления, должны были реализовывать, но нам это не удалось", - заявил немецкий тренер.

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Отметим, что сегодня "Шахтер" впервые сумел не пропустить за 26 матчей в еврокубках.

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург Оливер Гласнер
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Комментарии (5)
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
06.08.2020 в 00:48
Арбитр шикарно отсудил, моё почтение, во всех эпизодах правильное решение, только с удалением Хочолавы всё неоднозначно
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alex69 (Париж)
06.08.2020 в 00:26
Сходи к окулисту или пересмотри повторы!
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royalstas (Вінниця)
06.08.2020 в 00:18
Лол) Арбірт відсудив в моментах з червоними відмінно.
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0
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avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
06.08.2020 в 00:05
Привыкайте к донецкому быдлу в Европе. Типично рашкинские методы - подкуп, запугивание, симуляция, инет троли
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+1
-3
alex69 (Париж)
06.08.2020 в 00:27
Ты дебил по жизни или таким родился!
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+1
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