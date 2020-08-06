Тренер Вольфсбурга: Ситуация с Хочолавой должна была привести к пенальти или к нашему голу

Наставник "Вольфсбурга" Оливер Гласнер прокомментировал игру его команды против донецкого "Шахтера".

"Хотел бы поздравить "Шахтер" с выходом в четвертьфинал. В обоих матчах "Шахтер" был лучше, быстрее. Во второй встрече мы пытались использовать все комбинации, которые запланировали, но счет оставался 0:0. У нас было несколько хороших моментов, которые надо было использовать.

Это отмененный 11-метровый, это игра в большинстве. Эти моменты надо было использовать. Мы создали ряд моментов в штрафной соперника. Но в концовке "Шахтер" проявил себя с лучшей стороны. Это заслуженная победа.

Ситуация с Хочолавой должна была привести к пенальти или к нашему голу. Первая желтая Брукса была вполне в соответствии с правилами, я с ней полностью согласен. Вторая желтая – довольно спорная, это была игра в мяч. Мне нужно пересмотреть момент. Но преимущество, которое мы получили после удаления, должны были реализовывать, но нам это не удалось", - заявил немецкий тренер.

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