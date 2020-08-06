МЮ ждет в четвертьфинале. Копенгаген - Истанбул ББ 3:0. Видео голов и обзор матча

"Копенгаген" взял реванш у "Истанбул ББ". Первый матч они проиграли с минимальным счетом.

Прошло полгода и мы увидели совсем другой матч в исполнении датчан. Они разгромили соперника, забив три раза в ворота гостей. Они выходят в четвертьфинал и сыграют против "МЮ".

"Копенгаген" - "Истанбул ББ" 3:0

Голы: Винд, 4, 53 п, Фальк, 62