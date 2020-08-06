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МЮ ждет в четвертьфинале. Копенгаген - Истанбул ББ 3:0. Видео голов и обзор матча
Хороший матч в исполнении датчан
"Копенгаген" взял реванш у "Истанбул ББ". Первый матч они проиграли с минимальным счетом.
Прошло полгода и мы увидели совсем другой матч в исполнении датчан. Они разгромили соперника, забив три раза в ворота гостей. Они выходят в четвертьфинал и сыграют против "МЮ".
"Копенгаген" - "Истанбул ББ" 3:0
Голы: Винд, 4, 53 п, Фальк, 62
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