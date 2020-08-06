Сергей Морозов: Роль Мораеса в матче с Вольфсбургом неоднозначная

Бывший футболист и тренер, а сегодня телеэксперт Сергей Морозов прокомментировал ТК Футбол роль Жуниора Мораес в составе " Шахтера " по итогам матча 1/8 Лиги Европы с "Вольфсбургом" (3:0).

Он выделил плюсы и минусы нападающего национальной сборной Украины.

Неоднозначная роль Мораес. Он в первом тайме мог сделать счет 3:0, а когда возникла ситуация с удалением [у "Шахтера"], он сделал на себе две желтые карточки. На нем получил два "горчичника" центрбэк "Вольфсбурга". Таким образом он [Мораес] выровнял игру.

Напомним, что Жуниор Мораес в конце матча также отметился дублем.