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Сергей Морозов: Роль Мораеса в матче с Вольфсбургом неоднозначная
Моменты не реализовывал, но составы выровнял
Бывший футболист и тренер, а сегодня телеэксперт Сергей Морозов прокомментировал ТК Футбол роль Жуниора Мораес в составе "
Он выделил плюсы и минусы нападающего национальной сборной Украины.
Неоднозначная роль Мораес. Он в первом тайме мог сделать счет 3:0, а когда возникла ситуация с удалением [у "Шахтера"], он сделал на себе две желтые карточки.
На нем получил два "горчичника" центрбэк "Вольфсбурга". Таким образом он [Мораес] выровнял игру.
Напомним, что Жуниор Мораес в конце матча также отметился дублем.