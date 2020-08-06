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МЮ - ЛАСК 2:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча МЮ - ЛАСК, Лига Европы, 5 августа 2020

МЮ - ЛАСК 2:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча МЮ - ЛАСК, которые встречались в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч, напомним, завершился разгромом - красные дьяволы победили 5:0. Во втором поединке команда Сульшера вновь была сильнее, но из-за большой ротации красные дьяволы победили значительно скромнее - всего 2:1. В четвертьфинале МЮ сыграет с «Копенгагеном», который был сильнее за «Истанбул Башакшехир».

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

МЮ - ЛАСК 2:1

Голы: Лингард 57, Марсьяль 88 - Вайсингер 55

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В статье: Манчестер Юнайтед ЛАСК
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