МЮ - ЛАСК 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча МЮ - ЛАСК, которые встречались в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч, напомним, завершился разгромом - красные дьяволы победили 5:0. Во втором поединке команда Сульшера вновь была сильнее, но из-за большой ротации красные дьяволы победили значительно скромнее - всего 2:1. В четвертьфинале МЮ сыграет с «Копенгагеном», который был сильнее за «Истанбул Башакшехир».

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

МЮ - ЛАСК 2:1

Голы: Лингард 57, Марсьяль 88 - Вайсингер 55