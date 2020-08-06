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Шахтер впервые за 26 матчей сыграл на "0" и поднялся на 3 строчки в рейтинге УЕФА

Лига Европы
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В еврокубках

Шахтер впервые за 26 матчей сыграл на "0" и поднялся на 3 строчки в рейтинге УЕФА
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Домашняя победа над "Вольфсбургом" (3:0) в матче 1/8 Лиги Европы стала знаковой для "горняков".

"Шахтер" прервал серию из 26 матчей с пропущенными голами в еврокубках.

До встречи с "Вольфсбургом" донецкий клуб в последний раз не пропускал еще 16 февраля 2017 в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Сельты" (1:0).

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Также благодаря победе над "Вольфсбургом" "Шахтер" поднялся с 18 на 15 место в клубном рейтинге УЕФА.

За последние 5 лет клуб набрал 80 баллов и может улучшить этот показатель еще на 4 балла, если получится выйти в полуфинал.

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В статье: УЕФА Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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