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Манор Соломон оценил шансы Шахтера на победу в Лиге Европы
После победы над Вольфсбургом
Один из героев "
Манора спросили, как чувствует себя команда после победного матча.
После игры мы были на эмоциях, были очень счастливы.
На вопрос о дальнейших выступлениях "Шахтера" в Лиге Европы и планах на завоевание Кубка, игрок заметил, что это будет очень трудно.
Много хороших команд, но я верю в свою большую команду, мы продемонстрировали это сегодня в противостоянии с крепким немецким соперником.
Мы показали в игре своих замечательных исполнителей, свою уверенность, квалификацию, а еще нас прекрасно готовит тренерский штаб. И да, я думаю, что мы можем пройти дальше.
Напомним, что в 1/4 Шахтер встретится с победителем пары "Айнтрахт" - "Базель".