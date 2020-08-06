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Манор Соломон оценил шансы Шахтера на победу в Лиге Европы

Лига Европы
(2 голосов)

После победы над Вольфсбургом

Манор Соломон оценил шансы Шахтера на победу в Лиге Европы
Новина українською

Один из героев "Шахтера" в матче 1/8 Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом" (3:0), израильский легионер Манор Соломон, который забил второй гол своей команды, рассказал телеканалу Футбол о дальнейших перспективах "горняков" в турнире.

Манора спросили, как чувствует себя команда после победного матча.

После игры мы были на эмоциях, были очень счастливы.

На вопрос о дальнейших выступлениях "Шахтера" в Лиге Европы и планах на завоевание Кубка, игрок заметил, что это будет очень трудно.

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Много хороших команд, но я верю в свою большую команду, мы продемонстрировали это сегодня в противостоянии с крепким немецким соперником.

Мы показали в игре своих замечательных исполнителей, свою уверенность, квалификацию, а еще нас прекрасно готовит тренерский штаб. И да, я думаю, что мы можем пройти дальше.

Напомним, что в 1/4 Шахтер встретится с победителем пары "Айнтрахт" - "Базель".

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Футбол News

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