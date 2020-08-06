Манор Соломон оценил шансы Шахтера на победу в Лиге Европы

Один из героев " Шахтера " в матче 1/8 Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом" (3:0), израильский легионер Манор Соломон, который забил второй гол своей команды, рассказал телеканалу Футбол о дальнейших перспективах "горняков" в турнире.

Манора спросили, как чувствует себя команда после победного матча.

После игры мы были на эмоциях, были очень счастливы.

На вопрос о дальнейших выступлениях "Шахтера" в Лиге Европы и планах на завоевание Кубка, игрок заметил, что это будет очень трудно.

Много хороших команд, но я верю в свою большую команду, мы продемонстрировали это сегодня в противостоянии с крепким немецким соперником. Мы показали в игре своих замечательных исполнителей, свою уверенность, квалификацию, а еще нас прекрасно готовит тренерский штаб. И да, я думаю, что мы можем пройти дальше.

Напомним, что в 1/4 Шахтер встретится с победителем пары "Айнтрахт" - "Базель".