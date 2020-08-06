Шахтёр - Вольфсбург: послематчевый анализ поединка. ВИДЕО

Вчера сразу после финального свистка ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтёром" и "Вольфсбургом" на Youtube-канале UA-Футбол вышел стрим по итогам поединка. Александр Рыженко вместе с экспертами Александром Севидовым и Сергеем Швецом поделились своими мыслями о встрече. Запись стрима - в видео ниже.