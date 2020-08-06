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Шахтёр - Вольфсбург: послематчевый анализ поединка. ВИДЕО

Лига Европы
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Запись стрима

Шахтёр - Вольфсбург: послематчевый анализ поединка. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Вчера сразу после финального свистка ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтёром" и "Вольфсбургом" на Youtube-канале UA-Футбол вышел стрим по итогам поединка. Александр Рыженко вместе с экспертами Александром Севидовым и Сергеем Швецом поделились своими мыслями о встрече. Запись стрима - в видео ниже.

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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