Шахтер вознаградил себя за превосходную игру. Обзор немецких СМИ о матче Шахтер - Вольфсбург

Как должное приняли немецкие СМИ поражение команды Гласнера. Понимали журналисты, что "Вольфсбург" не в форме, только невероятная удача или ошибки соперника могли помочь гостям. Не случилось ни первого ни второго, поэтому и крупное поражение закономерно.

"Почти без шансов с игривым "Шахтером", - аналитики "Кicker" так и не увидели за счет чего гости могли обыграть хозяев в столице Украины. "Вольфсбург" выбыл из Лиги Европы, проиграв со счетом 3:0 в ответном матче с донецкой командой (первый матч 2:1). Против украинцев, которые хотели играть, команда из Нижней Саксонии в целом показалась слишком робкой и безобидной в своих наступательных действиях.

Лишь в первые минуты "Вольфсбург" не позволил "Шахтеру" бежать вперед, хороший прессинг был у подопечных Гласнера. Но минут через десять после старта Донецк вступал в игру все лучше и лучше, и снова сочетал скорость и энергию через полузащиту. Кастельсу приходилось вступать в игру все чаще, "Шахтер" создавал больше опасных моментов, и лишь однажды перед голкипером "Шахтера" Пятовым возникла неприятная ситуация. Гинчек на 23-й минуте не воспользовался передачей Жоао Виктора.

Второй тайм начался так же, как закончился первый - атаками украинцев. Но Жуниор Мораес с хорошей позиции не смог переиграть Кастельса (48-я и 64-я минуты), Тайсон и Марлос угрожали "волкам".

На что могли рассчитывать гости, так это на стандартные положения. На 61-й минуте "VfL" имел лучший шанс в игре, но Пятов парировал сильный удар Арнольда со штрафного. Вскоре ситуация накалилась: после фола на Жоао Викторе на краю штрафной рефери Иван Крузляк сначала указал на пенальти, но после просмотра видео решил поменять мнение. Вместо пенальти - штрафной и красная карточка Хочолаве. Брекало снова вынудил Пятова отбить сильный удар со штрафного с 17 метров. В любом случае численное превосходство "Гласнера и его компании" длилось очень недолго, потому что Брукс, которого уже предупреждали о грубости "желтым цветом", на 70-й минуте после стремительного рывка увидел красную карточку.

На заключительном этапе - "Вольфсбургу" все еще не хватало двух мячей, но сил уже не хватало. На последних минутах "Шахтер" наконец-то вознаградил себя за игривую и во многом превосходную игру. Жуниор Мораес забил замечательный гол, сделав счет 1:0. Затем "VfL" выключился. Джокер Соломон забил после подготовительной работы экс-футболиста "Шальке" Коноплянки. В финале Мораес поставил точку - 3:0 после того, как вышел один на один с голкипером.

В авторитетном "Bild" не придумали оригинального заголовка - "0:3! Европа уходит прочь от "Вольфсбурга". В ответном матче "волки" проиграли донецкому "Шахтеру" и после поражения 1:2 в первом матче. Таким образом, седьмая команда Бундеслиги зависела от маленького футбольного чуда в игре с лучшей восточноевропейской командой.

У "Вольфсбурга" получился довольно хороший старт против "горняков", но слишком мало моментов создали гости. Победитель Кубка УЕФА 2009 года и действующий чемпион Украины (с четырьмя бразильцами в стартовом составе) перехватил инициативу, заставил "волков" обороняться и все меньше думать про свои атаки.

Обозреватель немецкой газеты решил отметить подробнее голевые моменты своей команды, которых насчитал немного – всего два удара в створ, а также несколько острых передач в штрафную, которыми так и не воспользовались "волки". А решающий момент, по мнению издательства, произошел в период с 65-й по 69-ю минуты. "Ажиотаж во втором тайме. Жоао Виктор рвался в штрафную, соперник Хочолава сбивал его и получил красную. "Вольфсбург" недолго играл в большинстве, ведь защитник Брукс решил принять "желто-красный" душ. Составы быстро сравнялись".

Итак, - подводят итоги в "Bild", - двенадцать дней подготовки и почти 2800 километров пути в подарок, и все даром (расстояние между Киевом и Вольфсбургом около 1400 км – прим. ред.). Для команды Оливера Гласнера Лига Европы завершилась крупным поражением.

"Вольфсбург" должен похоронить свои мечты о европейском Кубке. В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Шахтером Донецк" команда тренера Оливера Гласнера проиграла со счетом 3:0 и вылетела из турнира, - пришли к выводу в Sportbuzzer.de.

Клуб Бундеслиги проиграл и ответный матч донецкому "Шахтеру". Голы чемпионов Украины забили Жуниор Мораес (дубль) и Манор Соломон на последних минутах. По ходу игры "Волки" на Олимпийском стадионе в Киеве уже были далеки от того, чтобы наверстать домашние упущения.

В этой игре было сбалансировано только количество удалений: Давид Чочолава из "Шахтера" (68-я минута) и Джон Энтони Брукс из "Вольфсбурга" (70-й) были вынуждены покинуть поле раньше срока. Согласны с коллегами и журналисты "Frankfurter Allgemeine Zeitung", которые хоть и разочарованы, но справедливо считают, что "Шахтер" выглядел сильнее "Вольфсбурга".

Таким образом, на следующей неделе в Северном Рейне-Вестфалии финальный турнир восьми лучших команд ЛЕ может состояться только с участием максимум двух немецких клубов. "Байер" из Леверкузена сыграет против "Глазго Рейнджерс". А "Айнтрахт Франкфурт" в противостоянии с "Базелем" все еще сохраняют шанс выйти в четвертьфинал. Если Франкфурт отыграется после 0:3 у "Базеля", в следующий вторник они сыграют с "Шахтером" в Гельзенкирхене.