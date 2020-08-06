Грачев: На Шахтер было приятно смотреть. А немцы проповедуют примитивный футбол

Легенда донецкого "Шахтера" Виктор Грачев подвел итог уверенной победы "горняков" со счетом 3:0 в повторном матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".

- Уверенная и солидная победа, добытая на классе. Что бросилось в глаза по первому тайму? Во-первых, "Шахтер" выглядел в функциональном плане гораздо лучше, чем соперник – это однозначно. Немецкие футболисты во втором тайме выглядели уставшими и медлительными. Во-вторых, в составе "Шахтера" играют футболисты выше классом. И, в-третьих, у "горняков" поставлена игра, и они знают, как добиваться результата. Этого нет у "Вольфсбурга", у которых хаотичная игра без мысли и рисунка. Это касается как первого матча в Германии, так и в Киеве.

Немцы проповедуют примитивный футбол: пас вперед в расчете, что атакующий игрок зацепится за мяч, подача в штрафную на борьбу, а там как будет. Такой силовой футбол ничего им не принес. В первом тайме счет должен был быть уже 3:0. За матч "Шахтер" создал 6-7 голевых моментов. В то время как немцы не создали ни одного момента, не считая опасного прострела в первой половине, и два удара со штрафных во второй 45-минутке.

Повторюсь: у донетчан четко поставлена игра, и любой футболист, выходящий на поле, знает что делать. При этом не меняется ни рисунок, ни стиль игры. Выходят свежие игроки, добавляющие скорости, агрессии, и желания победить. Как всегда на высшем уровне был контроль мяча, хорошее перемещение группы игроков в сочетании с пассом, перевод игры с фланга на фланг ставили в тупик немцев. Наверняка, после матча хорошо будут спать (смеется).

"Горняки" заставили оппонента всю игру бегать в поисках мяча, что сложно делать, отдавая много физических сил, которых не хватило в концовке поединка. В очередной раз мы увидели, насколько качественно действуют футболисты, выходящие на замену. У Каштру сейчас приятная проблема определить одиннадцать игроков, где на место претендуют по два равноценных исполнителя. Плюс в запасе восемь равных стартовому составу. У главного тренера бывает две беды: когда не хватает футболистов, чтобы закрыть позиции, и когда есть двадцать классных, а надо выпустить одиннадцать (улыбается). Но лучше иметь вторую проблему, чем первую.

Мораес мог стать "антигероем" матча, имевший 3-4 голевых момента, оставив интригу до конца поединка. Но стал героем. У него хорошее качество как для нападающего, когда игрок не реализует свои голевые моменты, но не сдается. Он играет до конца на команду и в обороне отрабатывает, а затем забивает два мяча, и это награда за то, что он не сдался. В этом и есть класс футболиста. Другой в его ситуации мог раскиснуть, опустить руки, уйдя с поля без голов. А так Бог наградил его за труд, забил все-таки свое и стал лучшим игроком матча.

Вчера на "Шахтер" было приятно смотреть, на красивый футбол и на красивые атаки. Если все эти качества покажут с "Базелем", то есть большая вероятность пройти швейцарцев, которые только из области фантастики смогут проиграть немецкому "Айнтрахту" 0:4. У "Шахтера" есть такая возможность, и они смогут остаться в Германии вплоть до финала.