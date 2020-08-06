Молния. Защитник Шахтера в матче против Вольфсбурга разогнался до скорости 33,8 км/ч

Вчера донецкий "Шахтер" разбил "Вольфсбург" в матче Лиги Европы.

Как сообщает пресс-служба "горняков", защитник клуба Додо смог разогнаться до скорости 33,8 км/ч. Параллельно с этим он отметился голевой передачей и получил оценку 7,6.

⚡ Факт дня: в матче с «Вольфсбургом» Додо развил скорость 33,8 км/ч по данным научной группы «Шахтера».



Как вам результат? #Молния pic.twitter.com/Lw5kC3aaHh — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 6, 2020