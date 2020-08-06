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Молния. Защитник Шахтера в матче против Вольфсбурга разогнался до скорости 33,8 км/ч
Отличный показатель
Вчера донецкий "Шахтер" разбил "Вольфсбург" в матче Лиги Европы.
Как сообщает пресс-служба "горняков", защитник клуба Додо смог разогнаться до скорости 33,8 км/ч. Параллельно с этим он отметился голевой передачей и получил оценку 7,6.
⚡ Факт дня: в матче с «Вольфсбургом» Додо развил скорость 33,8 км/ч по данным научной группы «Шахтера».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 6, 2020
Как вам результат? #Молния pic.twitter.com/Lw5kC3aaHh
Также интересно, что впервые за 26 еврокубковых матчей "Шахтер"
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Комментарии (3)
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Rova (Киев)
06.08.2020 в 21:00
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v.grischuk (Винница)
06.08.2020 в 20:33
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alex 66 (Кременчуг)
06.08.2020 в 21:19
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