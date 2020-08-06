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Молния. Защитник Шахтера в матче против Вольфсбурга разогнался до скорости 33,8 км/ч

Лига Европы
(4 голосов)

Отличный показатель

Молния. Защитник Шахтера в матче против Вольфсбурга разогнался до скорости 33,8 км/ч
UA-Футбол
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Вчера донецкий "Шахтер" разбил "Вольфсбург" в матче Лиги Европы.

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Как сообщает пресс-служба "горняков", защитник клуба Додо смог разогнаться до скорости 33,8 км/ч. Параллельно с этим он отметился голевой передачей и получил оценку 7,6.

Также интересно, что впервые за 26 еврокубковых матчей "Шахтер" смог не пропустить.

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо Вольфсбург
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(4 голосов)
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Комментарии (3)
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Rova (Киев)
06.08.2020 в 21:00
Молодец Додо!
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+1
0
v.grischuk (Винница)
06.08.2020 в 20:33
Фигня! Беседин вернётся и поставит реальные рекорды!
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+3
-1
alex 66 (Кременчуг)
06.08.2020 в 21:19
Стеб защитан))))
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0
0


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