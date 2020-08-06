Волки тряпочные, или Кому кричал мальчик? Акценты зрителя на игре Шахтера с Вольфсбургом

Еще от прошлой игры осталось впечатление, что "Шахтер" банально выше классом. Нынче же я в нем только укрепился. Что до длительного отсутствия игровой практики у "Вольфсбурга", так, во-первых, здесь соперники лишь поменялись местами: в Германии такую же проблему испытывала команда Каштру. А во-вторых, иногда после короткого отпуска бывает сложнее собраться на игру.

Не знаю, какие могли возникнуть у вас ассоциации с прозвищем команды из Волчьего города, а мне вспомнился мальчик, который кричал: "Волки!" Притча общеизвестная, но для жертв современной системы образования, на всякий случай, приведу ее полностью.

Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать: "Помогите, волк!". Мужики прибежали и видят: неправда. Так сделал он и два, и три раза, случилось — и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: "Сюда скорей, волк!". Мужики подумали, что опять обманывает, — не послушали его. Волк видит, бояться нечего: и на просторе перерезал все стадо.

Вплоть до середины второго тайма киевского матча слухи о злобных клыках "Вольфсбурга" казались сильно преувеличенными. Пока не случился этот злосчастный эпизод имени Хочолавы. И ведь назначь словацкий реф пенальти, как он и собирался сделать изначально – и "Шахтер" уже в роли догоняющего. И иди знай, поспеют ли мужики на выручку нашему мальчику?..

Напомню: ведь почти весь остаток времени после этого прошел без голевых моментов. И даже возникло ощущение, что "Шахтер" как-то подсдулся. И "мужики", в лице Соломона с Коноплянкой сотоварищи, порвавшие волка на тряпки за четыре минуты, которые потрясли "Вольфсбург", выстрелили аж под самую занавесочку.

И не забудем, что произошло это в условиях, когда забивать кровь из носу нужно было гостям. Со всеми вытекающими отсюда рисками и свободными зонами, да еще при игре десять на десять. А мы здесь говорим о варианте сценария при 0:1 на 69-й минуте. К счастью, пенальти обернулся штрафным – самым опасным из шансов "Вольфсбурга", который уверенно "скушал" Пятов.

Как говорится, слава Богу, что есть ВАР. И слава Богу, что у видеоассистента есть глаза – ибо случались прецеденты… Хотя, согласен, не разглядеть такое было невозможно. Что ж, настало время и для "Шахтера" вкусить от плодов прогресса. В прошлом, помнится, он не раз от него страдал.

В целом же превосходство команды Каштру над соперником в этот вечер было просто чудовищным. С десяток голевых моментов, половина из которых – убойные (к трем голам прибавим штангу Марлоса и выстрел в упор Матвиенко). Против, грубо говоря, двух с половиной у "Вольфсбурга". Полтора из которых – стандарты, плюс прострел, ушедший в никуда.

В итоге порадовали и зрелищем, и результатом. На финальном табло установился максимально справедливый счет игры. Но победа пришла к "Шахтеру" лишь на 89-й минуте, дальше "волков" уже элементарно добивали. Ну уж никак не на равных играли с ними наши егеря. И в нужный момент рука таки не дрогнула.

И, если подумать немного, то получается, что это волкам все время кричал пресловутый гипотетический мальчик. И в течение получаса до перерыва, когда они могли пропустить четыре-пять раз. И в дебютную четверть часа второго тайма, когда имели место еще три опаснейших момента. "Мужики, мужики идут!!!" - истошно голосил, надрываясь, бедняга.

Но беду все как-то проносило мимо, и, казалось, "Вольфсбург" уверовал в то, что "Шахтер" сегодня не забьет. Безмятежности, что ли, добавляла и удачная игра Кастельса, вытащившего три-четыре мяча при 0:0 – в те самые полтора первых тайма. Где-то и повезло: хозяева поля могли повести в счете уже в середине первого тайма, когда Марлос пробил в правую стойку ворот.

Главным застрельщиком волков выступил израильский мужик, мудро нареченный Соломоном. Выйдя на последние надцать минут вместо Марлоса, который был лучшим на поле в первые три четверти матча, он эффектно начал первую голевую комбинацию и, уже две минуты спустя, завершил вторую. Обложили мы их, обложили – гоним весело на номера!

По совокупности впечатлений от всей игры, самой яркой фигурой в памяти остался Мораес, помимо дубля всерьез угрожавший воротам "Вольфсбурга" еще четырежды. Классический форвард-убийца. Лично я, кроме упомянутых, особо выделил бы также Додо (в атаке) и Патрика.

По вопросу обоих удалений, как всегда, проконсультировался с приятелем-арбитром. К слову, из Германии. Вот его мнение (никогда не претендующее на истину, как и мое).

68-я минута, Хочолава. 50 на 50. ВАР смотрел, там стоп-кадр... Немецкие комментаторы сказали, что это не красная. Я скажу, что основания были. Тут больше судья, мне кажется, ориентировался на вратаря. Тот был практически отыгран.

70-я минута, Брукс. Почти без вопросов. Он в мяч не сыграл, а попал ногой в бедро – вторая желтая карточка.

Попутно замечу: наверное, нам повезло, что почти не сыграли в меньшинстве. Все-таки в последние полтайма "Шахтер" не блистал физикой. Однако еще и еще раз – в целом счет по игре. Каких-то тряпочных нам подсунули волков. Что ж, тем интереснее будет дальше – на следующем уровне.

По факту, Каштру убедительно выиграл еще один важный плей-офф. И продолжил заочно срамить Фонсеку...