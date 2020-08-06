Севилья - Рома 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Итальянская "Рома" и испанская "Севилья" не смогли провести первый матч 1/8 финала Лиги Европы из-за коронавируса. Судьбу путевки в следующий раунд решает одна игра на нейтральном поле.

Уже в первом тайме "Севилья" сделала весомую заявку на победу - два безответных гола. Сначала после идеального прохода забил Регилон, удвоил преимущество команды Лопетеги Эн-Несири.

Гол Регилона

Гол Эн-Несири