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Севилья - Рома 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Европы
(1 голосов)

Последний шанс Фонсеки на Лигу Чемпионов

Севилья - Рома 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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Итальянская "Рома" и испанская "Севилья" не смогли провести первый матч 1/8 финала Лиги Европы из-за коронавируса. Судьбу путевки в следующий раунд решает одна игра на нейтральном поле.

Уже в первом тайме "Севилья" сделала весомую заявку на победу - два безответных гола. Сначала после идеального прохода забил Регилон, удвоил преимущество команды Лопетеги Эн-Несири.

Гол Регилона

Гол Эн-Несири

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В статье: Севилья Рома (Рим) Юссеф Эн-Несири Серхио Регилон
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчуг)
06.08.2020 в 21:15
А тем временем Фонсека с Ромой сос..ут два Чупа-чупса)))
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