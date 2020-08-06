  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Прощай, Фонсека? Севилья уверенно выбивает Рому из Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прощай, Фонсека? Севилья уверенно выбивает Рому из Лиги Европы

Лига Европы
(2 голосов)

Андалусцы не оставили шансов итальянскому оппоненту

Прощай, Фонсека? Севилья уверенно выбивает Рому из Лиги Европы
Артем Бабич Автор UA-Футбол
Новина українською

Прошлым летом перед новым наставником "волков" Пауло Фонсекой поставили задачу - завоевать место в Лиге чемпионов. Через Серию А этого не удалось: римляне финишировали только пятыми, пропустив вперёд "Юве", "Интер", "Аталанту" и соседей из "Лацио". Сегодня же коуч со своей командой упустил последний шанс выйти осенью на старт главного еврокубка в случае выигрыша ЛЕ.

Читайте такжеСевилья - Рома 2:0. Видео голов и обзор матча

Признаться, "Рома" практически ничем не запомнилась. "Севилья" контролировала ход встречи, а при преимуществе в два гола не покидало ощущение, что андалусцы своего не отпустят. Исход противостояния - которое, напомним, состояло из одной игры - решили до перерыва. Арендованный у "Реала" до окончания текущего сезона Серхио Регилон классным индивидуальным проходом и издевательским ударом в домик голкиперу вывел "Севилью вперёд. За пару минут до свистка об окончании первого тайма забили второй гол: вертикальная передача низом на Окампоса отрезала практически всю "Рому", аргентинец удержался на ногах после откровенного фола от соперника и сделал передачу на пустые ворота Эн Несири.

Прощай, Фонсека? Севилья уверенно выбивает Рому из Лиги Европы - изображение 1

Второй тайм при таких раскладах превратился в формальность. Встреча пошла без явного преимущества одной из сторон, но как-либо перевернуть игру в свою пользу Пауло Фонсеке не удалось. Скорее андалусцы ногами Банеги, готовящегося к уходу из команды, были близки к третьему голу: Эвер со штрафного классно пробил в перекладину. Апогеем для "волков" стало удаление Манчини за намеренный удар локтем соперника.

"Рома" вылетает из ЛЕ, а "Севилья" готовится сыграть в четвертьфинала с победителем пары "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" (1:1).

"Севилья" - "Рома" 2:0
Голы: Регилон 22, Эн Несири 44
"Севилья": Боно - Родригес, Диего Карлос, Кунде, Навас - Фернандо - Хордан, Банега - Сусо (Эль-Хаддади 67), Эн Несири (де Йонг 90+3), Окампос (Васкес 90+5).
"Рома": Лопес - Коларов (дель Фрайле 78), Ибанез, Манчини - Спинаццола, Кристанте, Диавара (К.Перес 57), Б.Перес - Мхитарян, Дзаньоло (Пеллегрини 57) - Джеко.
Предупреждения: Диего Карлос 61, Хордан 90+2 - Коларов 45+3, Пеллегрини 86
Удалён: Манчини 90+10

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Севилья Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (20)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
06.08.2020 в 22:49
А кто-то говорил уровень Серии А Ух аж до неба взлетела
Ответить
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.08.2020 в 23:03
Интер прошел Хетафе. Пока 1:1. Слово за Наполи.
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
06.08.2020 в 23:07
Наверное лучший показатель будет, что эти трофеи в конце концов выиграет.
0
0
avatar
Ігор Холост (Львов)
06.08.2020 в 22:45
В Ромі одні пенсіонери при чому тут Фонсека
Ответить
0
0
maks1923 (Ирпень)
06.08.2020 в 22:28
Правильно его рафик назвал.Сидел бы у кротов получал 4 ляма и играл бы с колхозами,у ромы и состав неслабый и толку ноль с таким тренером
Ответить
+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.08.2020 в 22:27
Фонсраку під сраку
Ответить
+3
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
06.08.2020 в 22:47
зачем? не нужно. пусть дальше руководит.
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
06.08.2020 в 22:21
Фонсеку просто подставили донецкие.
Ответить
+2
-2
aleks68
06.08.2020 в 22:53
а ты с рожденья не подставленный?
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2020 в 22:16
стрекоза улетает?
Ответить
+1
-2
Koper (Донецк)
06.08.2020 в 22:12
Во, мля ... ставил на финал Рома - Шахтёр. Не судьба, видать, Фонсеке люлей от нас принять. Недооценил я его ....
Ответить
0
-3
avatar
Red_Cat (Салоники)
06.08.2020 в 22:48
Оптимальный финал - это Севилья - МЮ. кротам там вообще не место.
Ответить
+2
-2
aleks68
06.08.2020 в 22:54
а где место дЫнамо?
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.08.2020 в 23:01
Блохастый, финал Севилья-МЮ быть не может. Брысь отсюда, кастрированный
+1
0
givchak (Дрогобич)
06.08.2020 в 23:01
Севілья і МЮ в одній гілці сітки на шляху до фіналу
+1
0
avatar
Сергей.Л (Мариуполь)
06.08.2020 в 22:11
Привет тебе, Фонсека, от Янг Бойз.)))
Ответить
+1
0
ShtanGa (Славське)
06.08.2020 в 22:06
Фонсеку направлять на ДК після Луческу
Ответить
+4
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.08.2020 в 22:03
Фонсека- тренер, который приходит на готовое и выжимает из этого последние соки. Чао, бамбино!
Ответить
+3
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
06.08.2020 в 22:01
Прийде в Динамо, як у Містера не получиться?)))
Ответить
+5
-2
ShtanGa (Славське)
06.08.2020 в 22:07
Ти перший то написав, але в мене виникла така ж думка, не читаючи тебе
Ответить
+3
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...