Прощай, Фонсека? Севилья уверенно выбивает Рому из Лиги Европы

Прошлым летом перед новым наставником "волков" Пауло Фонсекой поставили задачу - завоевать место в Лиге чемпионов. Через Серию А этого не удалось: римляне финишировали только пятыми, пропустив вперёд "Юве", "Интер", "Аталанту" и соседей из "Лацио". Сегодня же коуч со своей командой упустил последний шанс выйти осенью на старт главного еврокубка в случае выигрыша ЛЕ.

Признаться, "Рома" практически ничем не запомнилась. "Севилья" контролировала ход встречи, а при преимуществе в два гола не покидало ощущение, что андалусцы своего не отпустят. Исход противостояния - которое, напомним, состояло из одной игры - решили до перерыва. Арендованный у "Реала" до окончания текущего сезона Серхио Регилон классным индивидуальным проходом и издевательским ударом в домик голкиперу вывел "Севилью вперёд. За пару минут до свистка об окончании первого тайма забили второй гол: вертикальная передача низом на Окампоса отрезала практически всю "Рому", аргентинец удержался на ногах после откровенного фола от соперника и сделал передачу на пустые ворота Эн Несири.

Второй тайм при таких раскладах превратился в формальность. Встреча пошла без явного преимущества одной из сторон, но как-либо перевернуть игру в свою пользу Пауло Фонсеке не удалось. Скорее андалусцы ногами Банеги, готовящегося к уходу из команды, были близки к третьему голу: Эвер со штрафного классно пробил в перекладину. Апогеем для "волков" стало удаление Манчини за намеренный удар локтем соперника.

"Рома" вылетает из ЛЕ, а "Севилья" готовится сыграть в четвертьфинала с победителем пары "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" (1:1).

"Севилья" - "Рома" 2:0

Голы: Регилон 22, Эн Несири 44

"Севилья": Боно - Родригес, Диего Карлос, Кунде, Навас - Фернандо - Хордан, Банега - Сусо (Эль-Хаддади 67), Эн Несири (де Йонг 90+3), Окампос (Васкес 90+5).

"Рома": Лопес - Коларов (дель Фрайле 78), Ибанез, Манчини - Спинаццола, Кристанте, Диавара (К.Перес 57), Б.Перес - Мхитарян, Дзаньоло (Пеллегрини 57) - Джеко.

Предупреждения: Диего Карлос 61, Хордан 90+2 - Коларов 45+3, Пеллегрини 86

Удалён: Манчини 90+10