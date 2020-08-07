Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы
Все внимание на "Шахтер"
Завершились все матчи 1/8 финала Лиги Европы. Теперь мы знаем команды которые сыграют в четвертьфинале. Более того, известны все четыре пары.
В турнире остается одна украинская команда - донецкий "Шахтер". "Горняки" сыграют против "Базеля" в следующем этапе.
Пары 1/4 финала
- "Шахтер" - "Базель"
- "Интер" - "Байер"
- "МЮ" - "Копенгаген"
- "Вулверхемптон" - "Севилья"
Отметим, что если "Шахтер" пройдет своего соперника, то в полуфинале сыграет с победителем пары "Интер" - "Байер".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...