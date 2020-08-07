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Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы

Лига Европы
(2 голосов)

Все внимание на "Шахтер"

Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы
UA-Футбол
Новина українською

Завершились все матчи 1/8 финала Лиги Европы. Теперь мы знаем команды которые сыграют в четвертьфинале. Более того, известны все четыре пары.

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В турнире остается одна украинская команда - донецкий "Шахтер". "Горняки" сыграют против "Базеля" в следующем этапе.

Пары 1/4 финала

  • "Шахтер" - "Базель"
  • "Интер" - "Байер"
  • "МЮ" - "Копенгаген"
  • "Вулверхемптон" - "Севилья"

Отметим, что если "Шахтер" пройдет своего соперника, то в полуфинале сыграет с победителем пары "Интер" - "Байер".

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В статье: Копенгаген Лига Европы Базель Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Байер (Леверкузен) Севилья Манчестер Юнайтед
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