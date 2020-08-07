Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы

Завершились все матчи 1/8 финала Лиги Европы. Теперь мы знаем команды которые сыграют в четвертьфинале. Более того, известны все четыре пары.

В турнире остается одна украинская команда - донецкий "Шахтер". "Горняки" сыграют против "Базеля" в следующем этапе.

Пары 1/4 финала

"Шахтер" - "Базель"

- "Базель" "Интер" - "Байер"

"МЮ" - "Копенгаген"

"Вулверхемптон" - "Севилья"

Отметим, что если "Шахтер" пройдет своего соперника, то в полуфинале сыграет с победителем пары "Интер" - "Байер".