Лига Европы
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Стал известен соперник Шахтера в четвертьфинале Лиги Европы
По силам пройти?
Завершились все матчи 1/8 финала Лиги Европы. Единственный представитель Украины, донецкий "Шахтер", узнал своего соперника.
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В четвертьфинале команду Луиша Каштру будет ждать "Базель". На стадии 1/8 финала швейцарцы
Игра состоится во вторник, 11-го августа. Место проведение матча - Германия, город Гельзенкирхен.
Отметим, что если "горняки" одолеют "Базель", то выйдут на победителя пары "Интер" - "Байер".
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Комментарии (9)
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
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adidas77 (Cумы)
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Comment06 (Украина)
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adidas77 (Cумы)
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Comment06 (Украина)
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adidas77 (Cумы)
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Лекарь (село Дарница)
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Lion Killer (Львів)
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Запорізьке Торпедо (zp)
07.08.2020 в 00:01
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