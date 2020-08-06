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Стал известен соперник Шахтера в четвертьфинале Лиги Европы

Лига Европы
(2 голосов)

По силам пройти?

Стал известен соперник Шахтера в четвертьфинале Лиги Европы
UA-Футбол
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Завершились все матчи 1/8 финала Лиги Европы. Единственный представитель Украины, донецкий "Шахтер", узнал своего соперника.

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В четвертьфинале команду Луиша Каштру будет ждать "Базель". На стадии 1/8 финала швейцарцы одолели немецкий "Айнтрахт".

Игра состоится во вторник, 11-го августа. Место проведение матча - Германия, город Гельзенкирхен.

Отметим, что если "горняки" одолеют "Базель", то выйдут на победителя пары "Интер" - "Байер".

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В статье: Лига Европы Базель Шахтер (Донецк)
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Комментарии (9)
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
07.08.2020 в 00:47
Проходимо, но расслабляться не нужно.
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adidas77 (Cумы)
07.08.2020 в 00:34
Ох как же мы швейцарцев не любим, а они нас наоборот очень часто наказывали! Так что давайте не будем за раннее радоваться.Базель очень и очень не простой соперник!
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Comment06 (Украина)
07.08.2020 в 00:21
Как бы ни говорили, что на этой стадии слабых нет, но Базель(вместе с Копенгагеном)- самые желанные из всех оставшихся. И не пройти его после конкурентных игр с Мансити, Аталантой, Вольфсбургом будет непростительно для Шахтера.
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adidas77 (Cумы)
07.08.2020 в 00:31
Вы точно смотрели все матчи Лиги Европы? Самый слабый соперник в восьмёрке, это английский Вулверхэмптон! Откровенно выстрадали сегодня победу над греками. . При этом отстояв в глухой защите 85 минут!
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Comment06 (Украина)
07.08.2020 в 01:02
Согласен, что еле отбились, и гол греков отменен из-за микроскопического вне игры почти в центре поля, но клубы, пробившиеся в еврокубки из сильнейшей лиги нельзя причислять к слабым по определению.
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adidas77 (Cумы)
07.08.2020 в 01:16
Я сужу не по чемпионату откуда соперник, а по конкретной команде! Вулверхэмптон как по мне, гораздо слабее Базеля. Скоро все увидим в четвертьфиналах
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Лекарь (село Дарница)
07.08.2020 в 00:18
Базель не кажется каким-то грандом или крайне сложным соперником. Кротенята должны Базель проходить, по идее. Болеть, правда, я за кротов не буду, уж простите.
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Lion Killer (Львів)
07.08.2020 в 00:05
Я теж не люблю каркати. Але, не знаю шо має статися, шоб Базель пройшов Шахту.
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Запорізьке Торпедо (zp)
07.08.2020 в 00:01
посмотрел вполглаза последние мин 20. не люблю казати "гоп", но кроты их сожрут
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