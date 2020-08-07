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Вулверхэмптон - Олимпиакос 1:0. Как выстрадать победу
Сложнейшая победа "волков" при быстром забитом мяче и мучительной игре от обороны
Быстрый гол мог сыграть злую шутку с хозяевами встречи, для них обошлось, но негативно сказался на зрелищности матча и привлекательности для болельщиков. На седьмой минуте Поденсе пошел до последнего на мяч, который голкипер должен был выбивать, Аллену пришлось сбить игрока "Вулверхэмптона" и арбитр назначил справедливый пенальти. Хименес без особых проблем реализовал приговор.
На 29-й минуте встречи Камара сравнял счет - так тогда казалось. Однако арбитр обратился к ВАР и после видеопросмотра взятие ворот не засчитал. Офсайд. Спорный момент, который сказался на дальнейшем ходе событий. Команда Нуну Санту решила закрыться и играть на удержание счете. "Олимпиакос" старался нарастить давление, больше атаковал и создавал проблемы хозяевам.
Английская команда действовала максимально прагматично, не брезговала тянуть время, отходила назад, очень редко контратаковала. Опасные моменты возникали не часто, и ближе к забитому мячу были гости, но не хватило класса, а также уверенности в себе. Пирейцы уж слишком часто сбивались на банальную навалу и сами себе мешали лишней импульсивностью.
В итоге "волки" выстрадали победу, сыграв ниже своих возможностей. Как минимум, своих болельщиков "Вулверхэмптон" не смог порадовать (разве только счетом, но не игрой). А "Олимпиакосу" чуть не хватило удачи, а также функционального состояния, "физики" и хладнокровия. Впрочем, получился классический посткарантинный футбол. В следующем раунде "волки" сыграют с более опытным соперником - "Севильей". И очевидно, что отсидеться в окопах в четвертьфинале точно не получится.
Лига Европы. 1/8 финала
Стадион: Молине (Вулверхэмптон)
Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)
Вулверхэмптон - Олимпиакос 1:0
Голы: Хименес 8 (пен.)
Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 2. Доэрти, 15. Боли, 16. Коуди, 19. Хонни, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 9. Хименес, 10. Поденсе.
Олимпиакос: 16. Аллен, 24. У. Ба, 66. Сиссе, 21. Цимикас, 4. Камара, 5. Бухалакис, 8. Гильерме, 14. Элабделлауи, 19. Масурас, 28. Вальбуэна, 11. Эль-Араби.
Предупреждения: Моутинью 38, Поденсе 71 - У. Ба 45, Цимикас 45, Сиссе 75