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Удаление Хочолавы как извинение от арбитра. Обзор матча Шахтер – Вольфсбург. Подкаст №32
Не стоит вешать всех собак на Давида
На повестке дня обзор ответного матча 1/8 Лиги Европы между донецким "Шахтером" и немецким "Вольфсбургом". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.
Неужели Марлос и Мораес сдают позиции, а Кружляк не досмотрел спорный эпизод до конца? Как Хочолава мог предотвратить все одним движением? Разбиваем претензии тренера "Вольфсбурга", респектуем Пятову, ругаем Коноплянку за результативную передачу и как мечты о рейтинге УЕФА потихоньку становятся реальностью.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.