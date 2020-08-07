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Удаление Хочолавы как извинение от арбитра. Обзор матча Шахтер – Вольфсбург. Подкаст №32

Лига Европы
(1 голосов)

Не стоит вешать всех собак на Давида

Удаление Хочолавы как извинение от арбитра. Обзор матча Шахтер – Вольфсбург. Подкаст №32
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

На повестке дня обзор ответного матча 1/8 Лиги Европы между донецким "Шахтером" и немецким "Вольфсбургом". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.

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Неужели Марлос и Мораес сдают позиции, а Кружляк не досмотрел спорный эпизод до конца? Как Хочолава мог предотвратить все одним движением? Разбиваем претензии тренера "Вольфсбурга", респектуем Пятову, ругаем Коноплянку за результативную передачу и как мечты о рейтинге УЕФА потихоньку становятся реальностью.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Евгений Коноплянка Тарас Степаненко Тайсон Андрей Пятов Марлос Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) Додо Жуниор Мораес Николай Матвиенко Вольфсбург Давид Хочолава Манор Соломон Иван Кружляк Луиш Каштру Подкаст Аудиомнение
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