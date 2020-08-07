Удаление Хочолавы как извинение от арбитра. Обзор матча Шахтер – Вольфсбург. Подкаст №32

На повестке дня обзор ответного матча 1/8 Лиги Европы между донецким "Шахтером" и немецким "Вольфсбургом". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.

Неужели Марлос и Мораес сдают позиции, а Кружляк не досмотрел спорный эпизод до конца? Как Хочолава мог предотвратить все одним движением? Разбиваем претензии тренера "Вольфсбурга", респектуем Пятову, ругаем Коноплянку за результативную передачу и как мечты о рейтинге УЕФА потихоньку становятся реальностью.