Игрок Шахтера претендует на звание футболиста недели в Лиге Европы

Нападающий "горняков" Жуниор Мораес претендует на звание игрока недели в Лиге Европы по итогам матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Жуниор из 4 ударов по воротам забил 2 гола, а "Шахтер" победил "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в 1/4 финала.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

С Мораесом конкурируют Руи Патрисиу из "Вулверхэмптона", Регильйон из "Севильи" и Винд из "Копенгагена".