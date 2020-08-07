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Игрок Шахтера претендует на звание футболиста недели в Лиге Европы

Лига Европы
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Продолжается голосование

Игрок Шахтера претендует на звание футболиста недели в Лиге Европы
Новина українською

Нападающий "горняков" Жуниор Мораес претендует на звание игрока недели в Лиге Европы по итогам матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Жуниор из 4 ударов по воротам забил 2 гола, а "Шахтер" победил "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в 1/4 финала.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

С Мораесом конкурируют Руи Патрисиу из "Вулверхэмптона", Регильйон из "Севильи" и Винд из "Копенгагена".

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораеш Жуниор Мораес Серхио Регилон Реги
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Источник:
УЄФА
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Комментарии (1)
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adidas77 (Cумы)
07.08.2020 в 15:34
При всем уважении, он даже не был лучшим игроком матча! Забил два в конце,а сколько запорол? Тот же Марлос.Патрик,Саламон или Матвиенко сыграли лучше.
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