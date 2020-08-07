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Игрок Шахтера претендует на звание футболиста недели в Лиге Европы
Продолжается голосование
Нападающий "горняков" Жуниор Мораес претендует на звание игрока недели в Лиге Европы по итогам матчей 1/8 финала Лиги Европы.
Жуниор из 4 ударов по воротам забил 2 гола, а "Шахтер" победил "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в 1/4 финала.
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
С Мораесом конкурируют Руи Патрисиу из "Вулверхэмптона", Регильйон из "Севильи" и Винд из "Копенгагена".
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Источник:УЄФА
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Комментарии (1)
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adidas77 (Cумы)
07.08.2020 в 15:34
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