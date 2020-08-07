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Куда более опасные волки. Вулверхэмптон - Олимпиакос 1:0. Видео обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Лиги Европы Вулверхэмптон - Олимпиакос, 6 августа 2020

Куда более опасные волки. Вулверхэмптон - Олимпиакос 1:0. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором английский Вулверхэмптон минимально обыграл Олимпиакос. Единственный гол с пенальти в начале игры забил Рауль Хименес. Первая игра, напомним, завершилась со счетом 1:1. Таким образом именно представитель АПЛ вышел в четвертьфинал, где сыграет с Севильей.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Вулверхэмптон - Олимпиакос 1:0

Перший матч 1:1

Гол: Хименес 9 пен.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Вулверхэмптон
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