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Куда более опасные волки. Вулверхэмптон - Олимпиакос 1:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Лиги Европы Вулверхэмптон - Олимпиакос, 6 августа 2020
Вашему вниманию видео обзор матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором английский Вулверхэмптон минимально обыграл Олимпиакос. Единственный гол с пенальти в начале игры забил Рауль Хименес. Первая игра, напомним, завершилась со счетом 1:1. Таким образом именно представитель АПЛ вышел в четвертьфинал, где сыграет с Севильей.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Вулверхэмптон - Олимпиакос 1:0
Перший матч 1:1
Гол: Хименес 9 пен.
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