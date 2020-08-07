  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Полузащитник Базеля: Нам нечего бояться в матче с Шахтером
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Базеля: Нам нечего бояться в матче с Шахтером

Лига Европы
(2 голосов)

Игроки Базеля уверены в победе над дончанами

Полузащитник Базеля: Нам нечего бояться в матче с Шахтером
Новина українською

Полузащитник швейцарского "Базеля" Фабиан Фрай рассказал о предстоящем матче 1/4 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

"Нам нечего бояться. Можем подходить к этой игре с уверенностью в себе. Думаю, не нужно говорить, каким трудным будет этот поединок, это очевидно, но мы показали, что можем обыгрывать большие команды", - сказал Фрай.

Матч 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Базель" состоится 11 августа в Гельзенкирхене. Начало в 22:00 по Киеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Базель Шахтер (Донецк) Фабиан Фрай
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Хиденг (Днепр)
07.08.2020 в 17:53
Точно! Можете начинать расслабляться...и получать удовольствие!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...