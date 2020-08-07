Полузащитник Базеля: Нам нечего бояться в матче с Шахтером

Полузащитник швейцарского "Базеля" Фабиан Фрай рассказал о предстоящем матче 1/4 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

"Нам нечего бояться. Можем подходить к этой игре с уверенностью в себе. Думаю, не нужно говорить, каким трудным будет этот поединок, это очевидно, но мы показали, что можем обыгрывать большие команды", - сказал Фрай.

Матч 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Базель" состоится 11 августа в Гельзенкирхене. Начало в 22:00 по Киеву.