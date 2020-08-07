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Не Мораес. Защитник Севильи - игрок недели в Лиге Европы

Лига Европы
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Не Мораес. Защитник Севильи - игрок недели в Лиге Европы
UA-Футбол
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Серхио Регилон получил приз лучшего игрока недели в Лиге Европы.

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Испанский защитник помог "Севильи" обыграть "Рому", а его точный удар открыл счет в матче. В следующем раунде команда Лопетеги сыграет против "Вулверхемптона". Отметим, что также на награду претендовал форвард "Шахтера" Жуниор Мораес.

Также интересно, что сразу несколько футболистов "горняков" вошли в сборную лучших.

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В статье: Севилья Серхио Регилон
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