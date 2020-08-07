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Не Мораес. Защитник Севильи - игрок недели в Лиге Европы
Заслуженно?
Серхио Регилон получил приз лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Испанский защитник помог "Севильи" обыграть "Рому", а его точный удар открыл счет в матче. В следующем раунде команда Лопетеги сыграет против "Вулверхемптона". Отметим, что также на награду претендовал форвард "Шахтера"
Well played, @sergio_regui! ????????????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 7, 2020
???? Sergio Reguilón
???? Rui Patrício
???? Jonas Wind
???? Júnior Moraes#UEL | #UELPOTW | @hankookreifen pic.twitter.com/gCPE1ZXIQq
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