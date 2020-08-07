Не Мораес. Защитник Севильи - игрок недели в Лиге Европы

Серхио Регилон получил приз лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Испанский защитник помог "Севильи" обыграть "Рому", а его точный удар открыл счет в матче. В следующем раунде команда Лопетеги сыграет против "Вулверхемптона". Отметим, что также на награду претендовал форвард "Шахтера" Жуниор Мораес .