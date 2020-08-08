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Разван Рац: Нынешний Шахтер может обыграть любого соперника

Лига Европы
(1 голосов)

Румын оценил текущую форму "Шахтера"

Разван Рац: Нынешний Шахтер может обыграть любого соперника
Новина українською

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Разван Рац поделился мыслями насчет текущей формы "горняков".

"Считаю, что команда должна быть дружной, где каждый игрок вовлечен в процесс, имеет свой процент в победе. Нынешний "Шахтер" очень силен и может обыграть любого соперника", – рассказал Рац.

Во вторник, 11-го августа "Шахтер" сыграет против "Базеля" в четвертьфинале Лиги Европы.

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В статье: Разван Рац Лига Европы Базель Шахтер (Донецк)
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Источник:
footballua.tv
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Комментарии (2)
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batkomaxno555 (Никополь)
08.08.2020 в 20:46
ой шоб не всрався!
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
08.08.2020 в 20:22
І програти може кому завгодно
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