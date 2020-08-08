Разван Рац: Нынешний Шахтер может обыграть любого соперника

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Разван Рац поделился мыслями насчет текущей формы "горняков".

"Считаю, что команда должна быть дружной, где каждый игрок вовлечен в процесс, имеет свой процент в победе. Нынешний "Шахтер" очень силен и может обыграть любого соперника", – рассказал Рац.