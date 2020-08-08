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Разван Рац: Нынешний Шахтер может обыграть любого соперника
Румын оценил текущую форму "Шахтера"
Бывший защитник донецкого "Шахтера" Разван Рац поделился мыслями насчет текущей формы "горняков".
"Считаю, что команда должна быть дружной, где каждый игрок вовлечен в процесс, имеет свой процент в победе. Нынешний "Шахтер" очень силен и может обыграть любого соперника", – рассказал Рац.
Во вторник, 11-го августа "Шахтер" сыграет против "Базеля" в четвертьфинале Лиги Европы.
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Источник:footballua.tv
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Комментарии (2)
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batkomaxno555 (Никополь)
08.08.2020 в 20:46
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
08.08.2020 в 20:22
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