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Хавбек Базеля Джака считает Шахтер фаворитом на победу в ЛЕ

Лига Европы
(2 голосов)

Хавбек поделился ожиданиями перед противостоянием

Хавбек Базеля Джака считает Шахтер фаворитом на победу в ЛЕ
Новина українською

Полузащитник "Базеля" Таулянт Джака поделился ожиданиями от матча с "Шахтером" в ЛЕ.

"У "Шахтера" хороший состав. У них сильная защита, играют очень компактно. У горняков четыре бразильца играют в линии атаки. Это быстрая и сильная техничная команда.

Это клуб уровня ЛЧ, с ними будет непросто. Считаю, "Шахтер" – фаворит на победу в ЛЕ", – сказал Джака Blick.

Напомним, матч состоится 11 августа.

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В статье: Базель Шахтер (Донецк) Таулант Джака
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