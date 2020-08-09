Хавбек Базеля Джака считает Шахтер фаворитом на победу в ЛЕ

Полузащитник "Базеля" Таулянт Джака поделился ожиданиями от матча с "Шахтером" в ЛЕ.

"У "Шахтера" хороший состав. У них сильная защита, играют очень компактно. У горняков четыре бразильца играют в линии атаки. Это быстрая и сильная техничная команда.

Это клуб уровня ЛЧ, с ними будет непросто. Считаю, "Шахтер" – фаворит на победу в ЛЕ", – сказал Джака Blick.