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Антонио Конте накануне матча с Байером: Я спокоен, когда вижу игроков с такой агрессией

Лига Европы
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Тренер аптекарей видит в этом возможность для своей команды

Антонио Конте накануне матча с Байером: Я спокоен, когда вижу игроков с такой агрессией
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Сегодня стартуют матчи четвертьфинала Лиги Европы. В частности, сыграют "Интер" и "Байер". Накануне поединка наставники обеих команд дали традиционную пресс-конференцию.

Тренер "Интера" Антонио Конте: "Успехи в Европе очень важны и дают возможность получить опыт. Я спокоен, когда вижу ребят с такой спортивной агрессией, желанием и решительностью. Команда продолжает прогрессировать, мы становимся сильнее. Я вижу, что все отдаются делу и довольны тем, что мы делаем".

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Тренер "Байера" Петер Бос: "Наша игровая философия такова: мы хотим играть в атакующий и зрелищный футбол, чтобы забивать много голов. Это наше видение. Итальянские команды традиционно хорошо защищаются. Но "Интер" - другой. Они стараются давить высоко и строить атаки из глубины, а не играть через длинные передачи. Это дает нам определенные возможности".

Напомним, пандемия коронавируса внесла коррективы в регламент проведения Лиги Европы и Лиги Чемпионов. Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одного матча. Поединок "Интер" - "Байер" состоится в понедельник, 10 августа, начало игры в 22:00.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Байер (Леверкузен) Петер Бос
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Источник:
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