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Шахтер возьмет на финальный турнир Лиги Европы 26 игроков

Лига Европы
(1 голосов)
Шахтер возьмет на финальный турнир Лиги Европы 26 игроков
Новина українською

Донецкий "Шахтер" определился с составом, который отправится в Германию на матч 1/4 Лиги Европы со швейцарским Базелем.

В списке Луиша Каштру - 26 игроков.

Состав "горняков":

Пятов, Трубин, Шевченко, Болбат, Додо, Кривцов, Бондарь, Витао, Хочолава, Матвиенко, Сиприано, Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Коваленко, Пихальонок, Марлос, Тете, Мораес, сикан, Дентиньо, Фернандо, Тайсон, Коноплянка, Соломон

С командой не полетят Исмаили, Максим Малышев и Владислав Вакула - они восстанавливаются после травм.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Базель" состоится завтра, 11 августа во Германии в городе Гельзенкирхен на "Фельтинс-Арене". Начало матча в 22:00.

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В статье: Лига Европы Базель Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
10.08.2020 в 10:13
Наша печаль Малышев
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givchak (Дрогобич)
10.08.2020 в 10:10
У нас два Матвієнка? І пропав Степаненко
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