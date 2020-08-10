Шахтер возьмет на финальный турнир Лиги Европы 26 игроков

Донецкий " Шахтер " определился с составом, который отправится в Германию на матч 1/4 Лиги Европы со швейцарским Базелем.

В списке Луиша Каштру - 26 игроков.

Состав "горняков":

Пятов, Трубин, Шевченко, Болбат, Додо, Кривцов, Бондарь, Витао, Хочолава, Матвиенко, Сиприано, Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Коваленко, Пихальонок, Марлос, Тете, Мораес, сикан, Дентиньо, Фернандо, Тайсон, Коноплянка, Соломон

С командой не полетят Исмаили, Максим Малышев и Владислав Вакула - они восстанавливаются после травм.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Базель" состоится завтра, 11 августа во Германии в городе Гельзенкирхен на "Фельтинс-Арене". Начало матча в 22:00.