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Шахтер - Базель. Где смотреть онлайн видеотрансляцию матча
Где 11.08.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Гельзенкирхене
По мнению многих специалистов "Шахтеру" повезло с жеребьевкой, и команде Каштру достался вполне приемлемый соперник. Ранее с "Базелем" удачно играли горняки, обыгрывали его, хоть и было это давно. Сейчас украинская команда считается фаворитом и должна на классе проходить швейцарцев, если не случится сюрпризов.
Всего из одного противостояния состоит эта четвертьфинальная дуэль, времени на исправление ошибок может не быть. С другой стороны, это для "Шахтера" может стать преимуществом, сезон был сложным, неоднозначным, разбитым на части, теперь необходимо настроиться на его достойное завершение и пройти как можно дальше в Лиге Европы. А может и выиграть турнир...
Лига Европы. 1/4 финала
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен)
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Шахтер Донецк, Украина 22:00 Базель, Швейцария
В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.
Также поединок в прямом эфире покажут:
- Швейцария - TeleClub Sport Live, TeleClub Sport, RTS 2, RTS Sport, SRF zwei
- Германия - TeleClub Sport Live, SRF zwei, DAZN
- Польша - Polsat Sport Premium 2, IPLA
- Объединенное Королевство - BT Sport 2, BTSport.com, BT Sport App
- Испания - Movistar+
- Франция - RMC Sport en direct, RMC Sport 2
- Италия - NOW TV, Sky Sport 253, SKY Go Italia, Sky Sport Football
- Швеция - Eurosport Player Sweden
- Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
- Египет - beIN SPORTS CONNECT
- Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
- Латинская Америка - Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil
- Канада - DAZN
- США - Galavision, Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, ZonaFutbol
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.