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Шахтер - Базель. Где смотреть онлайн видеотрансляцию матча

Лига Европы
(2 голосов)

Где 11.08.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Гельзенкирхене

Шахтер - Базель. Где смотреть онлайн видеотрансляцию матча
Новина українською

По мнению многих специалистов "Шахтеру" повезло с жеребьевкой, и команде Каштру достался вполне приемлемый соперник. Ранее с "Базелем" удачно играли горняки, обыгрывали его, хоть и было это давно. Сейчас украинская команда считается фаворитом и должна на классе проходить швейцарцев, если не случится сюрпризов.

Всего из одного противостояния состоит эта четвертьфинальная дуэль, времени на исправление ошибок может не быть. С другой стороны, это для "Шахтера" может стать преимуществом, сезон был сложным, неоднозначным, разбитым на части, теперь необходимо настроиться на его достойное завершение и пройти как можно дальше в Лиге Европы. А может и выиграть турнир...

Лига Европы. 1/4 финала

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен)
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Шахтер Донецк, Украина 22:00 Базель, Швейцария

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.

Также поединок в прямом эфире покажут:

  • Швейцария - TeleClub Sport Live, TeleClub Sport, RTS 2, RTS Sport, SRF zwei
  • Германия - TeleClub Sport Live, SRF zwei, DAZN
  • Польша - Polsat Sport Premium 2, IPLA
  • Объединенное Королевство - BT Sport 2, BTSport.com, BT Sport App
  • Испания - Movistar+
  • Франция - RMC Sport en direct, RMC Sport 2
  • Италия - NOW TV, Sky Sport 253, SKY Go Italia, Sky Sport Football
  • Швеция - Eurosport Player Sweden
  • Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
  • Египет - beIN SPORTS CONNECT
  • Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
  • Латинская Америка - Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil
  • Канада - DAZN
  • США - Galavision, Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, ZonaFutbol

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В статье: Базель Шахтер (Донецк)
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