Шахтер - Базель. Где смотреть онлайн видеотрансляцию матча

По мнению многих специалистов "Шахтеру" повезло с жеребьевкой, и команде Каштру достался вполне приемлемый соперник. Ранее с "Базелем" удачно играли горняки, обыгрывали его, хоть и было это давно. Сейчас украинская команда считается фаворитом и должна на классе проходить швейцарцев, если не случится сюрпризов.

Всего из одного противостояния состоит эта четвертьфинальная дуэль, времени на исправление ошибок может не быть. С другой стороны, это для "Шахтера" может стать преимуществом, сезон был сложным, неоднозначным, разбитым на части, теперь необходимо настроиться на его достойное завершение и пройти как можно дальше в Лиге Европы. А может и выиграть турнир...

Лига Европы. 1/4 финала

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Шахтер Донецк, Украина 22:00 Базель, Швейцария

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В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.

Также поединок в прямом эфире покажут: