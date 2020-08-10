Тренер Копенгагена: Ставить на нас квартиру не стоит, но мы отдадим игре все силы

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед".

"Надо сыграть безупречно. Понадобится немного удачи и возможно будет надо, чтобы "Юнайтед" провел не лучший свой матч. В таких матчах надо будет использовать те два-три момента, что выпадут на нашу долю. Наши шансы невысоки, но наше преимущество в том, что все решат только 90 минут. Ставить на нас квартиру не стоит, но мы отдадим игре все силы", - сказал Сольбаккен.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген" состоится в сегодня, 10 августа. Начало в 22:00 по Киеву.