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Бондарь: Шахтер понимает, что цена ошибки в четвертьфинале очень велика

Лига Европы
(1 голосов)

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Бондарь: Шахтер понимает, что цена ошибки в четвертьфинале очень велика
UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь посетил пресс-конференцию перед завтрашним матчем против "Базеля".

"Я всегда готов выходить и помогать своей команде. И неважно, какой это турнир: Лига Европы или чемпионат Украины. Но, конечно, в еврокубках всегда огромная ответственность. К тому же четвертьфинал Лиги Европы состоит из одного матча и цена ошибки очень велика. Нам противостоит серьезный соперник и предстоит тяжелый поединок. Думаю, мы сумеем показать свои лучшие качества. Сделаем все возможное, чтобы пройти в полуфинал.

"Базель" - очень мобильная команда, которая практически не останавливается. Я смотрел игру "Базеля" с "Айнтрахтом". Швейцарцы опасны и могут доставить неприятности в любой момент. Они прекрасно проводят контратаки, практически всем составом выбегают к чужим воротам. Как отметил Мистер, у нашего соперника отличная линия полузащиты. А на острие атаки действует хороший форвард, забивший немало голов в чемпионате Швейцарии и Лиге Европы. Мы внимательно разобрали матчи "Базеля", которые нам демонстрировали тренеры. Сделали подробный анализ. Знаем, чего ждать от соперника, и постараемся продемонстрировать фирменную игру "Шахтера".

Очень серьезную аналитическую работу проводит тренерский штаб. Нам готовят подборку по индивидуальным качествам игроков соперника. Это очень полезно и удобно: важно перед матчами знать, как действует твой оппонент и чего от него можно ждать", - заявил защитник.

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Отметим, что из-за дисквалификации Давида Хочолавы, у Валерия будет шанс дебютировать за родной клуб в еврокубках.

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В статье: Базель Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
ФК "Шахтер"
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Комментарии (3)
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Микко82 (Херсон)
10.08.2020 в 22:12
Головне що з Дашою дебютував, вірніше вийшов на заміну.
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+2
0
Po4eson (Одесса)
10.08.2020 в 22:37
Разбиватель сердец)))
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0
-2
Po4eson (Одесса)
10.08.2020 в 22:39
Либо пахарь по протоптанной колее
+1
-1


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