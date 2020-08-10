Тренер Базеля: Шахтер – сильный оппонент, но и у нас есть шанс пройти в полуфинал

Наставник "Базель" Марсель Коллер посетил пресс-конференцию накануне игры против "Шахтера" .

"Ситуация действительно необычная. Мы прочувствовали это, когда играли с "Айнтрахтом". Очень счастливы, что прошли в 1/4 финала Лиги Европы. Несмотря на пустые трибуны у нас мотивация на высочайшем уровне, все с нетерпением ждем завтрашний день.

Очень важно ставить цели пошагово. Завтра нас ждет встреча с "Шахтером". Нужно хорошо подготовиться к игре. Сделаем все возможное, чтобы победить и пройти в следующий раунд. Завтра все решится: выйдем мы в полуфинал или поедем домой. Формат можно сравнить с Кубком Швейцарии, где в матчах случается дополнительное время и серия пенальти. Поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы выйти в полуфинал.

"Шахтер" – очень квалифицированная команда с большим количеством быстрых, техничных футболистов группы атаки. Также есть опытные и достаточно молодые исполнители. Не хочу выделять кого-то одного. Для нас важно быть готовыми. Завтра будем бороться и делать все, чтобы показать наши сильные стороны. Постараемся вскрыть оборону "Шахтера" и забить голы.

Я считаю, что на групповом этапе мы уже встречались с сильными соперниками. "Шахтер" – крепкая, мастеровитая команда. Они давно выступают на стабильно высоком уровне. Поэтому мы пытались подготовиться как можно лучше. Посмотрим, что нас ждет завтра. Будем играть 90 минут, 120 или пробивать послематчевые пенальти. "Шахтер" – сильный оппонент, но и у нас есть отличные качества, за счет которых можем пройти "горняков", - заявил наставник.

Отметим, что начало завтрашнего матча в 22:00.